Legia w 1/4 finału MP w koszykówce 3x3

Na rynku w Katowicach trwają mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3. Pierwszego dnia rywalizacji, Legia Lotto 3x3 wygrała wszystkie trzy mecze grupowej i z pierwszego miejsca zapewniła sobie awans do niedzielnych ćwierćfinałów. W 1/4 finału legioniści zagrają o 14:45, w ew. półfinale o 16:45, a finał zaplanowano na 18:30. Pół godziny wcześniej rozpocznie się mecz o brąz. Bezpośrednie transmisje pokazane zostaną w sportowych kanałach Polsatu. Legia pokonała kolejno SWWS Calvados Kalisz (z Maciejem Adamkiewiczem w składzie) 22-11, MKS Lotto 3x3 Dąbrowa Górnicza 21-12 i HK Ziomki 22-15. Nasz zespół w turnieju finałowym mistrzostw Polski występuje w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Mariusz Konopatzki i Piotr Niedźwiedzki.

