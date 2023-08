Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 12 sierpnia 2023 r. 17:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legioniści udanie zainaugurowali rozgrywki CLJ U19 wygrywając 3-1 z Wartą Poznań, choć to goście pierwsi objęli prowadzenie. Druzyna LSS U16 na otwarcie ligi wygrała 3-2 ze Stoczniowcem w Płock. Pozostałe drużyny grały sparingi i turnieje. Legia U15 wygrała 9-1 z saudyjską Dhahran Academy, a zespół U14 zremisował 0-0 ze starszymi kolegami z Varsovii. Drużyna U16 Akademii zajęła 7. miejsce w DTVK Rakaczki Cup na Węgrzehc, wygrywając w sobotę 7-0 z FC Koszyce.



CLJ U19 (2005/6 i młodsi): Legia U19 3-1 (0-0) Warta Poznań U19

Gole:

0-1 65 min. Igor Stańczak (karny po faulu Macieja Bochniaka)

1-1 79 min. Przemysław Mizera (as. Oskar Melich)

2-1 84 min. Przemysław Mizera (as. Igor Skrobała)

3-1 90+6 min. Mateusz Szczepaniak (as. Igor Skrobała)



Strzały (celne): Legia 28(10)- Warta 9(3)



Legia: Wojciech Banasik - Oliwier Olewiński Ż (90+3 Jakub Jendryka), Bartosz Dembek, Hubert Dorczyk, Maciej Bochniak (66' Viktor Karolak) - Jakub Adkonis [07](66' Maciej Saletra), Kacper Bogusiewicz (74' Oskar Melich), Jakub Żewłakow Ż (87' Fryderyk Misztal), Mateusz Szczepaniak [07], Tomasz Rojkowski (60' Przemysłąw Mizera), Jakub Grzejszczak (60' Igor Skrobała) oraz: Hubert Nowak (br), Rafał Boczoń.

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



I liga wojewódzka U16: Stoczniowiec Płock 08 2-3 (0-2) Legia LSS U16

Gole dla LSS: Gole: Jakub Drzazga (as. Adam Tołwiński), Adam Tołwiński (as. Patryk Ciborowski) i Norbert Augustyniak.



Legia LSS: Dominik Sawczuk - Jakub Rzępołuch, Fabian Radziński (75' Konstanty Brzozowski), Kacper Jasiński (60' Aleksander Dworski [09]), Oskar Kurc, Adam Kulicki, Norbert Augustyniak, Patryk Ciborowski (90' Maximilian Partyka), Adam Tołwiński, Kamil Więch, Jakub Drzazga oraz: Hubert Lomankiewicz [09](br)

Trener: Rafał Wajman



Jako jedyny mecz ligi, pojedynek w Płocku odbył się bez opóźnienia. Wprawdzie można było mieć obawy, jak legioniści będą się przezentować po pewnych przetasowaniach kadrowych latem, ale pierwsza połowa nie potwierdziła obaw - gracze LSS prowadzili grę, wysoko oraz skutecznie pressowali i jedynie słabej skuteczności "zawdzięczają", że wygrywali tylko 2-0. Po przerwie gracze z Warszawy wyglądali na stopniowo coraz bardziej zmęczonych i zostawiali graczom z Płocka nieco więcej miejsca. Płocczanie zbliżyli się na jedną bramkę, ale na więcej tego dnia nie pozwolili piłkarze LSS, a gol nieźle spisującego się dziś Norberta Augustyniaka uspokoił sytuację.



III. DTVK Rakaczki Cup (rocznik 2008 i mł.)



W trzeciej edycji turnieju organizowanego przez węgierski Diósgyőr Miszkolc uczestniczy ponownie Legia Warszawa. Po 2 zaciętych meczach grupowych - z DAC 1904 Dunajska Streda i FK Čukarički Belgrad - legioniści mieli na koncie 1 punkt, ale wciąż mieli szanse na czołowe miejsce. Ostatni mecz grupy z Akademią Puskasa rozwiał jednak te nadzieje, wysoka porażka sprawiła, że warszawiakom pozostała gra o 7. miejsce. W sobotnim meczu z FC Koszyce podopieczni tomasza Bąbla odkuli się ze piątkowy mecz i wygrali ze słowackim FC Koszyce aż 7-0, zajmując ostatecznie siódmą lokatę - faza finałowa.



- Uczestniczące drużyny:

Grupa A: Diósgyőri VTK, SK Slavia Praha, HNK Hajduk Split, FC Koszyce

Grupa B : Legia Warszawa, Puskás Akademia, FK Čukarički Belgrad, FC DAC 1904



Mecze Legii:



Legia U16 0-0 FK Čukarički Belgrad



Legia: Jan Bienduga - Szymon Piasta, Antoni Sobolewski, Maks Dołowy, Jan Musiałek - Marcel Kiełbasiński, Jakub Sito, Kacper Borowiec - Jan Gawarecki, Ksawery Jeżewski, Juliusz Rafalski oraz: Marcel Grzejda (br), Jakub Oremczuk, Filip Micyk, Piotr Bartnicki [09], Daniel Wyrozumski, Kacper Morawiec, Bartosz Czarkowski, Bartosz Korżyński [09]

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia U16 0-1 (0-1) FC DAC 1904 Dunajska Streda '08

Gol:

0-1 14 min. A. Labo



Legia: Marcel Grzejda - Jakub Oremczuk, Bartosz Korżyński [09], Maks Dołowy, Filip Micyk - Piotr Bartnicki [09], Marcel Kielbasinski, Kacper Morawiec - Ksawery Jeżewski, Daniel Wyrozumski, Jan Gawarecki oraz: Jan Bienduga (br), Jan Musiałek, Antoni Sobolewski, Jakub Sito, Bartosz Czarkowski, Kacper Borowiec, Juliusz Rafalski, Szymon Piasta [09]

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia U16 0-5 (0-1) Akademia Puskasa FC

Gole: 5 min., 32 min., 46 min., 53 min., 56 min.



Legia: Marcel Grzejda - Szymon Piasta [09], Filip Micyk, Maksymilian Dołowy, Antoni Sobolewski, Piotr Bartnicki [09], Juliusz Rafalski, Marcel Kiełbasiński, Daniel Wyrozumski, Morawiec K., Gawarecki J. oraz: Jan Bienduga (br), Jan Musiałek, Jakub Sito, Ksawery Jeżewski, Kacper Borowiec, Jakub Oremczuk, Bartosz Czarkowski, Bartosz Korzyński [09]

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



- Grupa B:

1. Puskás Akadémia 7p., 9-1

2. FC DAC 1904 3p., 1-3

3. FK Čukarički 2p., 1-1

4. Legia Warszawa 1p., 0-6





Mecz o 7. miejsce: FC Koszyce 0-7 (0-5) Legia U16

Gole:

0-1 12 min. Juliusz Rafalski (as. Daniel Wyrozumski)

0-2 14 min. Jan Musiałek b.a.

0-3 21 min. Daniel Wyrozumski (as. Juliusz Rafalski)

0-4 24 min. Bartosz Czarkowski b.a.

0-5 26 min. Daniel Wyrozumski b.a.

0-6 37 min. Kacper Morawiec (as. Daniel Wyrozumski)

0-7 45 min. Szymon Piasta (as. Bartosz Czarkowski)



Legia: Jan Bienduga - Jakub Oremczuk, Jan Musiałek, Antoni Sobolewski, Maksymilian Dołowy, Marcel Kiełbasiński, Juliusz Rafalski, Bartosz Czarkowski, Ksawery Jeżewski, Daniel Wyrozumski, Filip Micyk oraz: Marcel Grzejda (br), Jakub Sito, Szymon Piasta [09], Piotr Bartnicki [09], Kacper Morawiec, Kacper Borowiec, Bartosz Korzyński [09], Jan Gawarecki

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Klasyfikacja końcowa:

1. Slavia Praga

2. Puskás Academy FC

3. HNK Hajduk Split

4. FK Čukarički Belgrad

5. VTK Diósgyőr Miszkolc

6. FC DAC 1904 Dunajska Streda

7. Legia Warszawa

8. FC Koszyce



Sparing: Legia U15 9-1 (3-1) Dhahran Academy U15

Gole:

1-0 18 min. Aleks Żyła (as. Oskar Maj)

2-0 26 min. Oskar Maj

3-0 32 min. Oskar Maj (rzut karny na Aleksandrze Wyganowskim)

3-1

4-1 40 min. Oskar Maj (rzut karny na Jakubie Gliwie)

5-1 52 min. Piotr Kaniewski (as. Fabian Mazur)

6-1 55 min. Dawid Mastalski (as. Norbert Merchel)

7-1 72 min. Fabian Mazur (as. Piotr Kaniewski)

8-1 78 min. Fabian Mazur (as. Vu Hoang Nguyen)

9-1 83 min. Firdavs Otabekov (as. Fabian Mazur)



Strzały 2 połowa (celne): Legia 20(10)- Dhahran 2(0).



Legia: Jan Pietrzak (41' Denys Stoliarenko) - Aleksander Wyganowski (41' Edo von Brandt-EtchemendigaraY), Kazimierz Szydło (41' Dawid Mastalski), Oskar Krakowiak, Jan Rodak (41' Jakub Juszczak) - Jakub Gliwa (41' Vu Hoang Nguyen), Norbert Merchel, Firdavs Otabekov - Mateusz Strzelecki (41' Piotr Kaniewski), Oskar Maj, ALeks Żyła (41' Fabian Mazur)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



Sparing: Legia U14 - UKS Varsovia U15



Legia: Franciszek Golański - Jan Szybicki, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Olivier Pruszyński, Dawid Rodak, Tymon Płoszka, Xavier Dąbkowski, Mychajło Posternak, Igor Brzaziński, Bartosz Przybyłko, Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski, Błażej Ślazyk, Franciszek Stępniewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk



Legia U14 rozegrała ostatni sparing przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Starsi o rok koledzy z Varsovii byli wymagajacym rywalem, ale legioniści radzili sobie zupełnie dobrze. Obie drużyny miały swoje dobre okazje i mecz mógł się zakończyć w zasadzie każdym wynikiem, jednak żadne gole nie padły i ostatecznie padł wynik 0-0.



- fot. Diósgyőri Labdarúgó Akadémia: