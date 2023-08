Legia wicemistrzem Polski w koszykówce 3x3

W niedzielę na rynku w Katowicach, zespół Legii LOTTO 3x3 zdobył srebrne medale mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Legioniści po komplecie zwycięstw w sobotę, w fazie grupowej, w niedzielne upalne popołudnie przystąpili do rywalizacji w fazie pucharowej, od 1/4 finału. Ćwierćfinałowe spotkanie było niezwykle zacięte i emocjonujące, a w walce z LOTTO U23, nasz zespół zwyciężył 21:19. W półfinale Legia pokonała nasz reprezentacyjny zespół - LOTTO 3x3 21:15. W finale, o godzinie 18:30 przyszło nam się mierzyć z innym stołecznym klubem, Isetią 3x3 Białołęka. W barwach Isetii wystąpili czterej byli zawodnicy naszego klubu w koszykówce 5x5. Niestety finałowa rywalizacja od samego początku przebiegała pod dyktando rywali. Legioniści co prawda otworzyli wynik, ale sześć kolejnych punktów zdobyli rywale i z każdą kolejną minutą, powiększali przewagę. Legia starała się, szarpała, ale mając spore straty, próbowała częstych rzutów z dystansu (za dwa punkty), zazwyczaj z nieprzygotowanych pozycji. Ostatecznie Iseta zwyciężyła 19:11, a legionistom przypadł tytuł wicemistrzów Polski, srebrne medale oraz pamiątkowa patera. W turnieju finałowym nasz zespół wystąpił w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Mariusz Konopatzki i Piotr Niedźwiedzki. Wyniki legionistów na Mistrzostwach Polski: Legia Lotto 3x3 22-11 SWWS Calvados Kalisz Legia Lotto 3x3 21-12 MKS Lotto 3x3 Dąbrowa Górnicza Legia Lotto 3x3 22-15 HK Ziomki 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 21-19 Lotto U23 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 21-15 Lotto 3x3 Finał: Legia Lotto 3x3 11-19 Isetia 3x3 Białołęka

