III liga: Legia II Warszawa 2-0 Pelikan Łowicz

Sobota, 19 sierpnia 2023 r. 13:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Pelikanem Łowicz 2-0. Obie bramki padły w pierwszej połowie. W drużynie wystąpiło dwóch zawodników z szerokiej kadry "jedynki" - Cezary Miszta i Jakub Jędrasik. Ten drugi wszedł na boisko w drugiej połowie i po 10 minutach musiał zejść z powodu urazu. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 23 sierpnia o godzinie 19:00, na wyjeździe z Bronią Radom.









Już w pierwszej akcji podbramkowej padł gol dla Legii Warszawa. Źle w defensywie zachowali się zawodnicy Pelikana, a po zagraniu z lewej strony pewnie piłkę w siatce umieścił Wojciech Urbański. Na kolejne ciekawsze momenty przyszło nam trochę poczekać. W 14. minucie świetną sytuację miał Zięba, lewą stroną popędził Grączewski, zagrał do kolegi, ale jego strzał zdołał wybić na rzut rożny bramkarz Pelikana. Po chwili z dystansu uderzał Sebastian Kieraś, jednak się pomylił. Na pierwsze uderzenie Pelikana trzeba było poczekać do 21. minuty, kiedy to swojej szansy próbował Kamil Łojszczyk. Jego strzał był jednak niecelny.



W 41. minucie padła druga bramka dla stołecznego zespołu. Akcję zapoczątkował Mateusz Możdżeń, a następnie Grączewski wbiegł w pole karne z lewej strony i oddał mocny strzał na dalszy słupek, ustalając wynik na 2-0 do przerwy.



Na drugą połowę stołeczny zespół wyszedł bez zmian w składzie. Nie zmienił się również obraz gry, to gospodarze wyraźnie dominowali, raz po raz konstruując akcje w ofensywie. W 61. minucie duży błąd popełnił bramkarz Pelikana, Mateusz Wlazłowski, który wyszedł z bramki i minął się z piłką, nie zdołał jednak do niej dopaść zawodnik Legii i futbolówka opuściła murawę. W 78. minucie jedną z nielicznych w tym spotkaniu akcji przeprowadzili goście, zakończoną jednak bardzo niecelnym strzałem Jakuba Wodera. W odpowiedzi na bramkę popędził Igor Korczakowski, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Niestety, nie zdołał oddać uderzenia ani celnie podać do kolei. Akcja szybko przeniosła się na drugą stronę. Tam w polu karnym przewracał się Woder. Sędzia nie dopatrzył się przewinienia, co spotkało się z ostrymi protestami ze strony Pelikana. Bramkarz drużyny gości wyraził swoje niezadowolenie serią wulgarnych słów skierowanych w stronę arbitra, za co został upomniany żółtą kartką. Chwilę później w jednym ze starć mocno ucierpiał Jan Ziółkowski i długo był opatrywany za linią boczną. Ostatecznie zdołał jednak wrócić na boisko.



W 90. minucie Stangret uderzył z dystansu daleko obok bramki. Po chwili sędzia doliczył jeszcze 5 minut, ale do końca spotkania nic ciekawego już się nie wydarzyło.



III liga: Legia II Warszawa 2-0 (2-0) Pelikan Łowicz

1-0 - 3' Wojciech Urbański

2-0 - 41' Szymon Grączewski



Legia II: Cezary Miszta - Michał Zięba, Kacper Wnorowski, Jan Ziółkowski, Patryk Konik (77' Igor Korczakowski) - Sebastian Kieraś, Mateusz Możdżeń, Aleksander Waniek - Wojciech Urbański (65' Jakub Jędrasik, 77' Wiktor Puciłowski), Adam Ryczkowski (65' Maksymilian Stangret), Szymon Grączewski (57' Cyprian Pchełka)



żółte kartki: Jakub Jędrasik - Eryk Woliński, Mateusz Wlazłowski



