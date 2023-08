Hładun: Chcieliśmy wygrać

- Skupiamy się tylko na najbliższym meczu. Nie patrzymy dalej w przyszłość. Chcieliśmy wygrać, ale zdobywamy tylko punkt. W Wiedniu chcemy wygrać, nie ma innej możliwości. Zrobimy wszystko, aby triumfować i awansować do kolejnej rundy. Każdy wie, jaka jest stawka i wszyscy jesteśmy na to gotowi.

Żyrardów - 19 godzin temu, *.play-internet.pl Tobiasz ostatnio bronił Słabo i niepewnie

Słuszna decyzja bo spokój z tyłu to podstawa

Jeszcze trochę szaleństwa z przodu/ może Rejczyk/ I będzie git odpowiedz

Anty czesio - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Kosta jest jak ten Miś co jaki jest każdy widzi, my( miodek i Zieliński) tym misiem pokazujemy co się liczy, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. odpowiedz

Wieczny fan mioduskiego - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Powinien teraz zagościć w bramce na dłużej a pajaca gamonia Tobiasza sprzedać póki jest coś wart bo jak puści jeszcze parę baboli to wezmą jakieś grosze za niego. odpowiedz

AS - 22 godziny temu, *.play-internet.pl "Chcieliśmy wygrać", "chcemy wygrać".

Kpiny sobie robicie?

To powinno być oczywiste. odpowiedz

OLaf - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Mam nadzieje że Dominik zagości na dłużej w pierwszym składzie bo ten Tobiasz to jest jakiś zje...ny odpowiedz

z AA - 14.08.2023 / 16:24, *.amazonaws.com A mi sie podoba ze chceli wygrac.

Widaj ze jest duch w druzynie. odpowiedz

asa - 14.08.2023 / 16:15, *.tpnet.pl a ja chciałem wygrać w lotka.. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 14.08.2023 / 15:31, *.plus.pl Kolejny słodkopierdzący odpowiedz

(L) - 14.08.2023 / 14:47, *.3.114 Nie było tego widać.



W chodzonego w piłkę się nie gra i nie wygrywa odpowiedz

Przemek - 14.08.2023 / 13:37, *.169.249 Chcieliście wygrać na stojąco ? Gdzie walka, gdzie determinacja , gdzie maksymalne zaangażowanie ? Na takich Puszczach zdobywa się tytuł i pokazuje charakter ..... Gra z L na piersi to jest zaszczyt a nie dłubanie w nosie i liczenie ,że przeciwnik sam odda punkty. Zawodnicy Puszczy- goście bez znanych nazwisk i bez większych umiejętności pokazali wam co to znaczy "bić" się na boisku do upadłego. Wstyd panowie piłkarze , wstyd.... To gdzie wy wygracie na wyjeździe jak nie z Puszczą , zresztą kiedy wyście jakiś wyjazd ostatnio wygrali w regulaminowym czasie ? odpowiedz

Kiedy super Legia?! - 14.08.2023 / 16:25, *.02.net @Przemek: Brawo Przemo a może my kibice list powinniśmy napisać do piłkarzy, czego oczekujemy, jak by zawalić ich pocztówkami listami koszty grosze, już to widze ciézaròwke z tysiâcami listòw i pocztówek iwjezdzajâcâ do akademi , każdy pisze czego oczekuje od klubu i piłkarzy ti może wzieli by to do serca ?!i grali ja my chcemy odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 14.08.2023 / 13:02, *.telefonica.de Chcieliście to odbębnić swoje i zagraliscie jak typowe pajace najemnicy mioduskiego.

Razem z mioduskim WSZYSCY WON odpowiedz

Leśny Dziadek - 14.08.2023 / 12:06, *.orange.pl "Chcielim, staralim się, robilim wszystko, co możliwe, prrrrrrr"

Stanisław Anioł.... odpowiedz

Mechanik - 14.08.2023 / 14:03, *.tktelekom.pl @Leśny Dziadek: a tu Elitim... odpowiedz

