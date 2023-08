Analiza

Punkty po meczu z Puszczą Niepołomice

Poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r. 20:16 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Bezradność w ofensywie; nordic walking; auty; w pierwszej nie było do kogo, w drugiej nie miał kto; zmiana w bramce; wahania formy - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu, w którym Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Puszczą Niepołomice.