Pod lupą LL! - Makana Baku

Wtorek, 15 sierpnia 2023 r. 07:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W meczu z Puszczą Niepołomice trener Kosta Runjaić zdecydował się dokonać kilku zmian w składzie w porównaniu do spotkania z Austrią Wiedeń. Od pierwszych minut zobaczyliśmy między innymi Dominika Hładuna, Macieja Rosołka czy Makanę Baku. I to tego ostatniego postanowiliśmy wziąć pod lupę.



Ofensywne próby

Makana Baku to charakterologicznie bardziej skrzydłowy niż wahadłowy, ale z przymusu musi dostosować się do nowej pozycji i nauczyć pewnych schematów. Te ofensywne powinien mieć już wypracowane, dlatego zacznijmy od tego, jak wyglądał w kreowaniu sytuacji. W 15. minucie otrzymał podanie od Rafała Augustyniaka, minął Piotra Mrozińskiego, po czym wycofał do Ernesta Muçiego, który zwiódł dobrze przeciwnika, ale z jego dośrodkowaniem uporali się defensorzy Puszczy. Kilka minut później Baku szukał dośrodkowania w pole karne, ale do piłki ostatecznie nie doszedł Maciej Rosołek. W 53. minucie 25-letni wahadłowy zgrał piłkę do Rosołka, ten odegrał do Patryka Kuna, którego uderzenie powędrowało wysoko nad bramką gospodarzy. Najlepsze sytuacje Baku wykreował w końcówce spotkania - najpierw w 69. minucie po minięciu dwóch zawodników zagrał do Rosołka, ale ten stracił piłkę przed polem karnym, a po chwili świetnie zagrał do wbiegającego w pole karne Marca Guala, ale jego uderzenie wybronił bramkarz Puszczy.



Praca w defensywie

W Legii od wahadłowych wymaga się zarówno pracy w ofensywie, jak i defensywie. I z tym Baku miał problemy w ostatnich meczach. Z Puszczą Niepołomice już na samym początku dobrze na spółkę z Ernestem Mucim odebrał piłkę. W 8. minucie przeciął mocne podanie Piotra Mrozińskiego na wysokości koła środkowego. Kilkanaście minut później Marcel Pięczek dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, ale dobrze w powietrze wyskoczył Baku i przeciął tę centrę. W 56. minucie na długie wznowienie piłki zdecydował się Komar, ale Baku dobrze popracował w defensywie. Kilkanaście minut później dwukrotnie wybił z własnego pola karnego dośrodkowania rywali.



Dośrodkowania na minus

Baku zdecydowanie powinien poprawić dośrodkowania w pole karne. Widać, że nadal jest problem z mocniejszym zagraniem. Tak było w 46. minucie meczu, kiedy wrzucił piłkę w pole karne, a ta od razu została wybita przez rywala. Kilka minut później również szukał swojej szansy przez dośrodkowanie, ale ponownie nieskutecznie. Jeszcze w końcówce ruszył prawą flanką, wrzucił i trafił w pierwszego stojącego przeciwnika. Czasami też Baku popełnia proste błędy w obronie, np. w 4. minucie, kiedy źle główkował i stworzył sytuację dla Puszczy.



Makana Baku

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 0

Liczba podań / celne: 27 / 19

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 5 / 1

Dryblingi / udane: 2 / 2

Dystans: 10.38 km

Sprinty: 11

Odbiory: 1

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -