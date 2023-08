Wspomnienie 4-tysięcznych wyjazdów do Wiednia [FOTO I VIDEO]

Wtorek, 15 sierpnia 2023 r. 19:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa dwukrotnie w historii rywalizowała z Austrią Wiedeń w europejskich pucharach (Puchar UEFA) w 2004 i 2006 roku. Za każdym razem kibice Legii bardzo licznie podróżowali do stolicy Austrii i szczepnie wypełniali sektor gości, który mógł pomieścić 4 tysiące osób. Takie liczby były możliwe dzięki temu, że mecze odbywały się na stadionie Ernsta Happela, który może pomieścić 50 tys. kibiców. Od kilku lat "Fikołki" grają na zdecydowanie mniejszym obiekcie, gdzie sektor gości ma 1,5 tysiąca miejsc. Zapraszamy na podróż w przeszłość i obejrzenie filmiku i zdjęć z meczów rozegranych w Wiedniu.