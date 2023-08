Z obozu rywala

Korona przed meczem z Legią. Falstart

Sobota, 19 sierpnia 2023 r. 11:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę piłkarze Legii Warszawa zmierzą się przy Łazienkowskiej z Koroną Kielce. Zespół prowadzony przez Kamila Kuzerę słabo rozpoczął aktualne rozgrywki.



Korona, czyli zeszłoroczny beniaminek, zanotowała słabą rundę jesienną. Chyba mało kto prognozował, że pozostanie w Ekstraklasie. Tak się jednak stało, między innymi dzięki zmianie szkoleniowca, gdyż młody trener Kamil Kuzera odmienił zespół. "Scyzory" na wiosnę regularnie punktowały, przede wszystkim przed własną publicznością. W drugiej połowie zeszłego sezonu Korona tylko raz poniosła porażkę w Kielcach. Ostatecznie drużyna do ostatniej kolejki walczyła o utrzymanie. Dobra wiosna nie przełożyła się na dobry start aktualnego sezonu. Po 4 pierwszych kolejkach podopieczni trenera Kuzery zgromadzili na swoim koncie tylko punkt, po tym jak na inaugurację zremisowali ze Śląskiem Wrocław 1-1. Później zanotowali porażki z ŁKS-em 1-2 i Górnikiem Zabrze 0-1.







Defensywa



Od początku sezonu bramki kielczan strzeże 19-letni Xavier Dziekoński (na zdjęciu niżej), którego latem klub wypożyczył z Rakowa Częstochowa. Rundę wiosenną zeszłego sezonu spędził w drugoligowej Garbarni Kraków. Ściągnięcie golkipera było ciekawym ruchem Korony. W zeszłym sezonie o miejsce w bramce rywalizowali Konrad Forenc i Marcel Zapytowski. Pierwszy z nich jest obecnie rezerwowym bramkarzem "Scyzorów", a drugi przebywa na rocznym wypożyczeniu w maltańskiej Birkirkarze.







Obrona Korony najczęściej składa się z czterech zawodników. W starciu z Legią na prawej stronie możemy spodziewać się Marcusa Godinho, a na lewej Mariusa Briceaga, czyli dwóch zawodników, którzy na początku roku dołączyli do zespołu. Trener Kuzera sporo rotuje po bokach defensywy, bo w starciu z ŁKS-em na prawej stronie zagrał nawet Jacek Podgórski, który w przeszłości występował wyżej. Środek obrony to najczęściej połączenie młodości z doświadczeniem. Mowa o Dominicku Zatorze oraz Miłoszu Trojaku (na zdjęciu niżej po prawej stronie), choć w obiegu pozostaje jeszcze Piotr Malarczyk. Warto wspomnieć, że Korona w każdym meczu w tym sezonie traciła chociaż jedną bramkę.







Pomocnicy



W poprzednim sezonie w tej formacji brylował Jakub Łukowski (na zdjęciu niżej). 27-latek już po trzech pierwszych meczach na swoim koncie miał dwa trafienia, a jedno z nich zdobył w starciu z Legią. Rozgrywki zakończył z 12 bramkami i jedną asystą. Teraz wystartował gorzej, a na razie w klasyfikacji kanadyjskiej przy jego nazwisku widnieje zero punktów. Łukowski występuje na boku pomocy, a najczęściej po przeciwległej stronie oglądamy Hiszpana Nono, który wiosną nie prezentował najlepszego futbolu. Raz w tym sezonie zamiast zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego na murawę wybiegł Mateusz Czyżycki. 25-latek latem trafił do Kielc z GKS-u Tychy. W każdym z trzech meczów ligowych w tym sezonie od pierwszej minuty oglądaliśmy Ronaldo Deaconu i ustawionego zazwyczaj nieco niżej Dalibora Takáča. Kto obok nich? Raz był to wcześniej wspomniany Nono, kiedy indziej Kyryło Petrow, a czasem sprowadzony latem Martin Remacle. Belg ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju, juniorskich zespołach Torino czy rumuńskiej ekstraklasie.







Napastnicy



Pierwszym snajperem jest Białorusin Jewgienij Szykawka. Zawodnik nie będzie najlepiej wspominał poprzedniego sezonu. Wiosną dwoma trafieniami w starciu z Legią wywalczył miejsce w pierwszym składzie, lecz później w 16 spotkaniach tylko czterokrotnie świętował zdobycie bramki. W tym sezonie jeszcze do siatki nie trafił. Jego zmiennikiem jest Hiszpan Adrian Dalmau, choć wcale nie jest powiedziane, że za moment to on nie będzie kluczowym napastnikiem Korony. Rozegrał w tym sezonie niespełna godzinę, a ma na swoim koncie już dwa gole.



Przewidywany skład: Dziekoński — Godinho, Zator, Trojak, Briceag — Łukowski, Deaconu, Remacle, Takáč, Nono — Szykawka



Ostatnie 5...



Jak wyglądały ostatnie pięć meczów Legii z Koroną w Warszawie?

29-01-2023 Legia 3-2 Korona

30-11-2019 Legia 4-0 Korona

01-12-2018 Legia 3-0 Korona

27-04-2018 Legia 3-1 Korona

22-07-2017 Legia 1-1 Korona



Historia



Drużyny rywalizowały ze sobą 37 razy, legioniści górą w tych starciach byli 24 razy (ok. 71%). Korona zwyciężała siedmiokrotnie (ok. 19%), a remis padał sześciokrotnie. Bilans bramkowy wynosi 76-39 na korzyść Legii. Warszawa to nieprzychylne miejsce dla kielczan, gdyż Korona tylko raz w historii wygrała przy Łazienkowskiej (w sierpniu 2015 roku, 2-1).