Porażka u siebie = odpadnięcie z pucharów. Będzie przełamanie?!

17 sierpnia o godzinie 19:00 Legia Warszawa rozegra w Wiedniu rewanżowe spotkanie 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu legioniści przegrali przy Łazienkowskiej 1-2. Teoretycznie kwestia awansu nadal pozostaje otwarta, ale historia nie przemawia na korzyść stołecznego zespołu. Za każdym razem, kiedy Legia przegrywała pierwszy mecz na własnym stadionie, nie dawała rady odrobić strat w rewanżu i odpadała z rozgrywek. Taka sytuacja miała miejsce 10 razy. Po raz pierwszy tak się stało w 1965 r., kiedy to legioniści przegrali w Warszawie z TSV 1860 Monachium 0-4, a w rewanżu zremisowali 0-0. Jeśli chodzi o ostatnie lata, w ten sposób "Wojskowi" niepomyślnie kończyli rywalizację ze Spartakiem Trnava i Football 1991 Dudelange. Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich rywalizacji: 03.03.1965 Legia Warszawa 0-4 (0-0) TSV 1860 Monachium 17.03.1965 TSV 1860 Monachium 0-0 Legia Warszawa 23.02.69 Legia Warszawa 0-1 (0-0) Ujpest Dozsa Budapeszt 26.02.69 Ujpest Dozsa Budapeszt 2-2 (0-2) Legia Warszawa 03.03.1982 Legia Warszawa 0-1 (0-1) Dinamo Tbilisi 17.03.1982 Dinamo Tbilisi 1-0 (1-0) Legia Warszawa 10.04.1991 Legia Warszawa 1-3 (1-1) Manchester United 24.04.1991 Manchester United 1-1 (1-0) Legia Warszawa 10.08.1994 Legia Warszawa 0-1 (0-1) Hajduk Split 24.08.1994 Hajduk Split 4-0 (0-0) Legia Warszawa 29.10.2002 Legia Warszawa 2-3 (0-0) Schalke Gelsenkirchen 14.11.2002 Schalke Gelsenkirchen 0-0 Legia Warszawa 11.08.2005 Legia Warszawa 0-1 (0-0) FC Zurich 25.08.2005 FC Zurich 4-1 (2-1) Legia Warszawa 14.08.2008 Legia Warszawa 1-2 (0-0) FK Moskwa 28.08.2008 FK Moskwa 2-0 (1-0) Legia Warszawa 24.07.2018 Legia Warszawa 0-2 Spartak Trnava 31.07.2018 Spartak Trnava 0-1 Legia Warszawa 09.08.2018 Legia Warszawa 1-2 Football 1991 Dudelange 16.08.2018 Football 1991 Dudelange 2-2 Legia Warszawa Jak bukmacherzy widzą szanse na awans Legii? Średnio - kurs na to wynosi 3,35 , a na awans wiedeńczyków tyko 1,30 .

Kamuflaż - 59 minut temu, *.tpnet.pl W całej historii Legii, kiedy przegrała pierwszy pucharowy mecz u siebie, nie awansowała dalej. Tutaj "cudu" nie będzie! Raków jak awansuje do LM, pokaże Mioduskiemu środkowy palec na długie, długie lata, a Legii pozostanie tylko kopanie się w tej śmiesznej lidze i walka o 2-3 miejsce. Jutrzejszy mecz obejrzę tylko z jednego powodu, czy zobaczę chęć walki u naszych gwiazdorów, czy zwyczajnie obsrają zbroję i wystawią dupę do walki z batem.

odpowiedz

K(L)AKIER - 48 minut temu, *.plus.pl @Kamuflaż: Dokładnie tak, jak na swoim terenie oni są wystraszeni, i popełniają kardynalne bledy jak juniorzy, to co dopiero na wyjeździe pod presją odrabiania strat. odpowiedz

L - 12 minut temu, *.autocom.pl @Kamuflaż: Rakow nie awansuje do LM. To po pierwsze. Po 2 po co wmawiac cos co sie nie wydarzylo i budowac na tym swoja teze? Dlaczego awans Rakow amialby oznaczac walke o 2-3 miejsce? Przeciez jak oni bed amieli problem zeby w top 4 sie utrzymac grajac co 3 dni takim srednim skladem. Po 4 kiedy ty u legionsitow widziales brak walki czy checi? Z Puszcza? Przeciez Legia z Puszcza zaprezentowala sie najlepiej z pucharowiczow. Widziales Rakow w Gliwicach jak sobie chodzil po boisku? Jakim cudem ich za to chwalisz a o Legii piszesz, ze checi nie maja? Legia z Austria zagrala lepiej niz Rakow z Karabachem czy Arisem, tylko oni maja farta a my mielsimy pecha. Austria potrzebowala pol sytuacji na gola, Aris gdyby byl Austrią to by temu Rakowowi wczoraj 3 do przerwy wsadzil. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zobaczymy po meczu czy zespół się rozwija i jest w stanie odmienić losy tego spotkania, wyjść z kryzysu. A może w klubie robią tylko dobrą minę do złej gry. A to mówienie w klubie, że klub się rozwija to tylko słodkie pierdzenie.

Dalej potrzebujemy realnych wzmocnień a klub na co czeka? Aż odpadniemy z walki o europejskie puchary. Wtedy zrobi wzmocnienia jak juz będzie po zawodach? odpowiedz

Obiektywnie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Obiektywnie to Legia ma sporo gorszy skład od Rakowa oraz Lecha. Jeżeli Legia nie awansuje z Austrią Wiedeń która jest w dużym kryzysie to być może uda się powtórzyć wynik z zeszłego roku - walka o wicemistrza a przy dalszej grze Rakowa czy Lecha to ciężka walka o mistrza. Niestety. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Obiektywnie : obiektywnie to Legia ma lepszy sklad od Rakowa i Lecha. I szerszy. Lech w ogole nie ma ławki. Jak mozna napisac, ze ma lepszy sklad i dodawac jeszcze "obiektywnie"? Twoja opinia jest subiektywna, obiektywnie to lepszy sklad pokazuje tabela. odpowiedz

grzesiek - 22 minuty temu, *.centertel.pl @L: skład nie gra. Ale i tak lech i takow maja lepszy od Legii. Po za tym Legia nie gra. W Rakow w swietnej formie i kto wie czy nie ogra kopenhagi odpowiedz

L - 7 minut temu, *.autocom.pl @grzesiek: "sklad nie gra". A co gra? Kibice? Nie maja lepszego, maja o wiele gorzy, zwlaszcza Lech bez ławki. Legia nie gra a Rakow swietnej formie? No, widac po tabeli. Oczywiscie, ze nie ogra bo fart sie skonczy. Rakow od 2 meczow bez zwyciestwa w lidze, faktycznie mega forma. Ogladasz ty mecze w ogole? Przeciez z tym smiesnzym Arisem to byla obrona Czestochowy i modlenie sie o 0-0. Gdyby Aris i Karabach mieli taka skutecznosc jak Austria z nami to by Rakow skonczyl przgode na 2 rundzie. My stworzylismy z Austria wiecej setek niz Rakow z Karabachem i Arisem razem. Przypomnij sobie gole. Z Karabachem 2 samobóje, z Arisem kolejne 2 gole podarowane. Karabach ma sam na sam przy 2-2 w 1 meczu, w drugim Rakow raz wychodzi z polowy i strzela, z Arisem identyczna sytuacja. Fart sie skonczy z Kopenhagą bo to juz nie jest taki frajerski zespol to moze otworzysz oczy. odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.203.21 A ja tam wierzę, że awansujemy. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl Niestety, ale remis to będzie max. Nie potrafią rozgrywać piłki spod własnego pola karnego - wystarczy lekki pressing i już jest panika... odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Odpadną, bo nie potrafią strzelać bramek. Marnują setki za setką. To sorry. W warszawie powinno byc 3:2 i to spokojnie. Ale marnowali sytuacje. odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.versanet.de @Mordziaty: odpadną bo nie potrafią się bronić.

Strzelać też nie potrafią. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Jurek: w tym sezonie srednia 3 bramki na mecz. Faktycznie nie potrafia strzelac XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Masakra - 2 godziny temu, *.com.au Raków jedną nogą w LM, żenada co się z nami dzieje od lat.. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Masakra: jaka jedna noga? Przeciez oni odpadna z Kopenhaga i skonczy sie na LE, czyli tak samo jak u nas 2 lata temu. A nie 10. Wam juz slonce przygrzalo ze piszecie takie bzdury o tym Rakowie i o nas? odpowiedz

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Cuda ponoć czasami się zdarzają... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl jakie przełamanie, odpadamy i wchodzi papszun za runjca odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @grzesiek: Papszun czeka na objęcie reprezentacji po przegranych eliminacjach odpowiedz

grzesiek - 21 minut temu, *.centertel.pl @ws : nie wiemy na co on czeka, ale papszuna juz mogla wziac repra za michniewicza, sam zglaszal swoja kandydature. Wiec jak Legia lepiej to rozegra i nie pozaluje kasy to bedzie u nas. odpowiedz

L - 5 minut temu, *.autocom.pl @grzesiek: ty serio jestes tak ograniczony, ze myslisz ze bedzie zmiana trenera bo ktos 1 mecz przegral? Walnij sie w łeb. Runjaic przed chwila przedluzyl kontrakt.. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Wierzę w awans. Wierzę, że Legia wyciągnie wnioski z pierwszego meczu i zagra duuużo lepiej. odpowiedz

