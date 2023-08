Komentarze (60)

Olomanolo - 1 minutę temu, *.com.pl Pamiętajmy że sędziowiw też grają odpowiedz

Sebo(L) - 5 minut temu, *.vectranet.pl Pierwszy do zmiany Wszołek. Niestety to nie jego mecz. Wytrzymać teraz drugie 45 minut i czekać na rywala w 4 rundzie. Austria mimo wszystko tworzy szereg groźnych sytuacji i druga połowa może być bardzo ciężka. Oby zakończenie było jednak szczęśliwe dla nas wszystkich. odpowiedz

Denmark - 11 minut temu, *.waw.pl dawać już tych Duńczyków odpowiedz

Kraina sucharów - 13 minut temu, *.chello.pl Masz frajera, to go duś!!!

Jak się zesra, to go puść... odpowiedz

To ja - 14 minut temu, *.centertel.pl To jest forum kibiców Legii?To ja serdecznie pierdole was,wszystkich,jadących po zawodnikach.Sami kurwa zagrajcie,a potem się prujcie. odpowiedz

Władeczek - 15 minut temu, *.217.199 Chłodzić drugą maciorkę? odpowiedz

Za bezpieczny weekend - 12 minut temu, *.waw.pl @Władeczek: pierwsza juz rozpita? odpowiedz

Wolfik - 17 minut temu, *.mm.pl Wielkie brawa za pierwsze 45 minut! Byle nie bronić, bo można i trzeba kasztany dobić. I uważać na kratki....niepotrzebna była ta kartka Augustyniaka. odpowiedz

robal - 14 minut temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Dokładnie! Austryjak osiągnął to co chciał odpowiedz

Bambo - 18 minut temu, *.waw.pl w przypadku awansu rewanż u nas? odpowiedz

skreem - 20 minut temu, *.chello.pl Wszolek to ani podać, ani strzelić. Bez formy. Czas na ławkę, tylko gdzie zmiennik panie Mioduski? odpowiedz

L - 16 minut temu, *.autocom.pl @skreem : czas na lawke dla najjasniejszego punktu druzyny,



HAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHA



A zmiennik siedzi na lawce, Mioduski ma ci przeczytac kto jest prawym skrzydlowym bo ty Legie na livescorze ogladasz? odpowiedz

Ka(L)afior - 20 minut temu, *.99.180 Mamy ich qrwa! Kiełby w górę i ładujemy dalej! MOCNO LEGIA!!! odpowiedz

Swędziwór - 21 minut temu, *.play-internet.pl Wszołek... Ty juz wiesz co.

Setka była odpowiedz

HIT Z WIEDNIA - 21 minut temu, *.waw.pl a jednak te podwniete spodenki czynią cuda!!!

LEGIAAAAAAAAAAAAAAAA

WARSZAWAAAAAAAAAAAA

!!!!! odpowiedz

Pucio - 16 minut temu, *.play-internet.pl @HIT Z WIEDNIA:

Hahah w punkt odpowiedz

Jasiek - 24 minuty temu, *.waw.pl cała Legia bez koszulek przed TV odpowiedz

Script - 24 minuty temu, *.aster.pl Elitim_price =+ 1000000 EUR; odpowiedz

KLanik - 25 minut temu, *.chello.pl WSZOŁEK GIGANT! odpowiedz

Ka(L)afior - 27 minut temu, *.99.180 Straty odrobione. JAZDA Z QRWAMI! odpowiedz

JERZYK (COL) - 28 minut temu, *.waw.pl ELITIM REHABILITACJA, BRAWO odpowiedz

Po(L)ubiony - 31 minut temu, *.aster.pl Wszołek, niestety nie umie podać. Biegać, biega, ale to wszystko. odpowiedz

robal - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Prawda jest taka ,że Austria w ekstraklasie biłaby się o mistrzostwo odpowiedz

robal - 35 minut temu, *.vectranet.pl Wg mnie siła tej drużyny jest niedoszacowana .Mam na myśli Austrię odpowiedz

OLEEEEEEE TO MY KIBOLEEEEEEEEE - 37 minut temu, *.waw.pl ruszyyyyyyyyyyyyyyyyyyli z dopingiem!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Gl - 38 minut temu, *.222.106 Kopiuj,wklej

Tak jak wawie odpowiedz

Pawel - 38 minut temu, *.vectranet.pl Slisz i jego przyjęcia buhaha. Level światowy odpowiedz

Zjeb z Barcelony - 39 minut temu, *.waw.pl kurwa co ten hiszpański pajac z Białegostoku ma ze spodenkami w każdym meczu? podwija i skleja na taśmę? zasłania herb czy o chuj mu chodzi? odpowiedz

Arek - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Gual i Ślisz gramy w 9 odpowiedz

Ursus - 13 minut temu, *.vectranet.pl @Arek: Slisz to Pan piłkarz. Trzeba się tylko orientować co robi na boisku …. odpowiedz

Wyrwikufel - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Gual na razie w Legii prezentuje poziom okręgówki. odpowiedz

Franio - 45 minut temu, *.tpnet.pl Piłkarzyki ujnia. Kibice maja muchy w nosie jakby nie wiedzieli jak tam psy beda nastawione.... odpowiedz

Pawel - 47 minut temu, *.vectranet.pl Elitim jak do tej pory bardzo słaby transfer. Kun to wogóle nieporozumienie. Ława i nie podnosić z niej dupy. Za słaby na Legię. odpowiedz

Pawel - 49 minut temu, *.vectranet.pl Jedna wielka kopanina. Piłkarsko na razie nic do zaoferowania. Bardzo przeciętne te Nasze wkłady. Josue kozak w lidze gra piętkami, tu widać że nie jest w stanie przy trochę mocniejszym pressingu zrobić nic. Może coś ze stałego fragmetu wpadnie odpowiedz

Pusia - 53 minuty temu, *.vectranet.pl 15 minut i już wiem, że nic z tego nie będzie, brawo miodek! brawo zielek! brawo szkopek! brawo wkłady do koszulek! odpowiedz

Ka(L)afior - 48 minut temu, *.99.180 @Pusia: nie sraj żarem odpowiedz

Ka(L)afior - 55 minut temu, *.99.180 Cisną nas qrwiszony! odpowiedz

LTM - 1 godzinę temu, *.61.75 Zawsze i wszędzie polucja ye.ba.na będzie! odpowiedz

ZWP - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Ławka: Hładun, Kobylak, Kramer, Charatin, Sokołowski, Muci, Celhaka, Baku, Rosołek, Rose, Rejczyk, Strzałek

Obraz nędzy i tragedii odpowiedz

LTM - 1 godzinę temu, *.60.247 Są dymy pod sektorem! odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ten mecz jest do przejścia

Awans jest naprawdę realny. Jeśli tego nie przeskoczą to nie mamy o czym mówić odpowiedz

Coachbiedronka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dlaczego Josue nie gra na swojej pozycji to będzie kabaret,Kosta podaj się do dymisji,to będzie walec Wiedeński. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Coachbiedronka: Bo Kosta jest uparty jak osioł. Tak jak w zeszłym stracili masę punktów grając 1-4-1-4-1 odpowiedz

Wartki - 1 godzinę temu, *.179.176 Tobiasz w bramce to jest sobotaz on gwiazdorzy a nie broni.To co leci w bramkę to wpada,rozegranie piłki kuleje tak jak i wyjście do dośrodkowania.Na siłę promowany zawodnik .Bramkarz w drużynie musi być pewnym punktem co pokazał wczoraj Kovacevic w rakowie co miał obronić to wyjął .Tobiasz podnieca się karnym z Rakowem w finale( to akurat na plus) niech zejdzie w końcu na ziemię niczego jeszcze nie osiągnął w piłce a my nie możemy go traktować jak maskotkę bo jest NASZ odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Josue .... Baku

................... Muci ............................

Gual ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Rezerwowy Rakowa u nas ma pewny plac. Do czego to doszło. odpowiedz

skreem - 2 godziny temu, *.chello.pl Obrona cienko wygląda jeśli chodzi o głębię składu, skoro na ławkę Kosta musiał zebrać Charatina i Rose'a i to tyle jeśli chodzi o obrońców odpowiedz

Darek D - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziekanowski firmuje swoją kandydaturę do sejmu z herbem Legii. Czy można coś z tym zrobić? odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Darek D: To trochę chyba nie idzie w parze z klubem ,który a może wyraził zgodę i może się nim posługiwać odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Darek D: Startuje z list PO czyli popiera volksdojczy i oszustów...

Dziekan - Ale nisko upadłeś ! odpowiedz

Kup sobie okulary - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @gazza: Halicki(europoseł PO ) non stop siedzi u Miodka w loży odpowiedz

Gayle - 46 minut temu, *.aster.pl @Darek D:

Dziekanowski to powinien kandydować do wariatkowa odpowiedz

Disney - 45 minut temu, *.aster.pl @gazza:

nic nowego - po prostu wspiera swoich cwaniaków odpowiedz

Ka(L)afior - 2 godziny temu, *.99.102 Hałabała walnie hat-trika, Baku dorzuci doppelpaka i golimy kasztanów 5-0. Kiełby w górę i ładujemy frajerów! MOCNO LEGIO!!! odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Od pierwszego gwizdka Legia grać ku.. !! odpowiedz

Legiak83 - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jeśli Legią przejdzie dalej to wiadomo będzie radość.

Jeśli przegra po walce to chluby nam nie przyniesie , ale ok stało się.

Jeśli przegra przechodząc obok meczu to skończmy już z tym klaskaniem pod trybuną, niech wiedzą że jesteśmy wkur...ieni! odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.167.2 @Legiak83: No wystraszyli się bardzo, że ho ho. A pudel się ogolił z nerwów, że możesz się zdenerwować i nie będziesz klaskał. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Legiak83: "jesteśmy"? Jestes w Wiedniu? Bo jak nie to pouczaj co maja robic ci, ktorzy faktycznie sa z Legia wszedzie. odpowiedz

Legiak83 - 2 godziny temu, *.inetia.pl @L: Nie dziś nie jestem w Wiedniu, ale nie muszę Ci się tłumaczyć dlaczego. Byłem w 2004,2006 byłem w niedzielę na puszczy, mam 150 wyjazdów i nikogo nie pouczam tylko wyraziłem swoje zdanie. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.waw.pl @L: a TY nie jesteś wielcekumaty wyjazdowiczu !? odpowiedz

