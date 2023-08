Komentarze (144)

Tomas - 15 minut temu, *.waw.pl Ktoś mi powie po co wszedł Rosołek i kto go uczył pressingu? Bramkę zdobył bo stał jako ogryzek wpolu karnym i w jej nie uczestniczył ale 5m od zawodnika w pressingu ? Te 2 bramki są jego . Zamiast pomoc to my w 10 gralismy . Zero biegania w defensywie odpowiedz

adi - 49 minut temu, *.chello.pl Celhaka to nieporozumienie, wiem ze Sokołowskiemu się kończy kontrakt, ale gorszy na pewno nie będzie odpowiedz

Lech - 52 minuty temu, *.chello.pl Dawaj Lechu

singspiel - 46 minut temu, *.7.76 @Lech: pyry super odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wspaniałe i emocjonujące widowisko!! Prawdziwy thriller zafundowały nam obie drużyny. Legia dała radę wytrzymać to psychicznie. Szacun ogromny. Co do zmisn to niestety Celhaka poraz kolejny udowodnił, że jest jednym z najsłabszych piłkarzy grających obecnie w Legii. odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.virginm.net Tobiasz odejdz wstydu oszczędź .Dorownujesz poziomem Antolovicowi odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Wielkie brawa, za walkę do końca. Nie wierzyłem, ale zrobili to!!! Chylę czoła przed zespołem, który mimo trudnych momentów potrafił przechylić szalę na swoją korzyść. Super Muci, piękna bramka.



A teraz idę po tabletki na ciśnienie... :)

singspiel - 45 minut temu, *.7.76 @Wolfik: dobrze, że drugi raz nie można osiwieć odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kosta dzisiaj odstawił kosmiczną dywersję. A inna sprawa, że zmienników to nie ma i nie będzie. Bo kasa pusta. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek : Rozwiń myśl, proszę. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Zmiany. Muci powinien wejść, zamiast Rosołka. Po cholerę wszedł Rose? Narobić burdelu w obronie? Celhaka to tragedia, lepiej było zostawić Josue. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek : Muci wszedł i załatwił sprawę, zatem można pochwalić Kostę za nosa :).

A tak poważnie, my rzeczywiście nie mamy nikogo na zmianę szczególnie w obronie.... Zastanawiam się co dzieje się z Patrykiem Sokołowskim, szak w Gliwicach grał regularnie a tu wychodzi na to że przegrywa rywalizację z Celhaką. Dziwne....

Co do Rose zgoda, znasz Kolego moje zdanie na jego temat. W zasadzie wszedł bo nie ma nikogo innego.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Najpierw trener mówi, że zawodnik nie jest gotowy do gry. W klubie chcą się go pozbyć. To wystawia się człowieka w najważniejszych minutach meczu. Do tego gramy 11 na 10. Muci powinien wejść wcześniej za Guala. Sokołowski to wg. mnie w ogóle nie powinien przyjść do Legii. Zresztą nie tylko on. Potrzebujemy 7 - 9 zawodników. Tyle tylko, że to są marzenia. Ale może się mylę...W każdym razie jest awans. I może warto na tym się skupić. A Kosta niech wyciągnie wnioski. odpowiedz

Wolfik - 40 minut temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Mnie to marzy, żeby przyszło dwóch: dobry stoper i LO....ale i to pewnie średnio realne....

Kosta kroi z czego ma. Wszystkiego nie wiemy, też zastanawiam się po co były te zmiany zawodników defensywnych. MOże bał się, że któryś zaraz złapie "czerwień"? odpowiedz

singspiel - 39 minut temu, *.7.76 @Leśny Dziadek: potrzebujemy stopera, bo Augustyniak też nie bardzo nadąża, a lepszy byłby przed stoperami. do tego jakiś zmiennik na prawe skrzydło, bo zajadą Wszołka. Muci powinien wejść za Pekharta, bo ten do kontry (pod koniec meczu) średnio się nadaje. Rosołek strzelił gola, ale on jest po prostu za słaby. Celhaka tylko silny. Rose... i wystarczy odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dziś tobiasz wszystko co w światło bramki gol dla austrii ...

Dzięki Muci za zwycięska bramkę!

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja pierdol_....

Mamy to!

Ty qurwo legijna szmato - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wy qurwo szmaty odpowiedz

WON - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Ty qurwo legijna szmato: WYPIERDALAJ STĄD TROLLU odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ty qurwo legijna szmato: ciągnij ojcu kurwo! odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com to był HORROR odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tobiasz ty mirnoto bramkarska zamiast ciebie mirnoto to w tej bramce można ręcznik powiesić i na jedno by wyszło tobie to nawet niewidomy będzie wstanie bramkę strzelić. Odejdź z tego klubu proszę w pizdu bo ręce opadają..... odpowiedz

DZIĘKUJEMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!! - 1 godzinę temu, *.waw.pl PAN PIŁKARZ MUCI odpowiedz

O - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zdychaj ty qurwo legijna muci odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @O: ty tu plujesz a pod osiedlową biedronką matkę ci ruchają za szluga z gęby! odpowiedz

Rose z Titanica - 1 godzinę temu, *.waw.pl skończy się 5:4 dla Austrii w dogrywce KURWA JEGO W DUPE ZAJEBANA MAĆ

biały farbowany jebany łeb nam to załatwi

biały farbowany jebany łeb nam to załatwi odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dramat kurw.......!!!!!!!! odpowiedz

Po prostu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tobiasz Wypierdalaj odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com to jest horror - 9 min by wytrzymali i po sprawie, po co te komplikacje? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Zaraz wykituję na zawał.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Z przykrością...Kosta dał ciała... odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com o nie, to nie mozliwe odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ręce opadają odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niech mi ktoś wytłumaczy czemu Josur nie strzelał głową?:) odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com nie wierzyłem w was, a tu niespodzianka. SZACUN odpowiedz

Chładun - 1 godzinę temu, *.waw.pl nie możemy dopuścić do kontaktu Kacperka z piłką i jakoś to przepchniemy odpowiedz

Żyrardów - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I co pipy?

Teraz lizać d.u.p.y rosolkowi będziecie? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Żyrardów : Jeżeli masz ochotę, to oprócz kokolaków wyliż jeszcze strusia. odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Żyrardów : już leć lizać.

Dwa razy do roku to i dla dziadka kijek wystrzeli odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wprowadził kogo mioduski każe promować tak samo i z Tobiaszem na bramce. Rosolek ratuje się tylko bramka strzelona bo zmiana tragedia tak jak celhaka odpowiedz

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rosołek strzela bramkę i co krytykanci? odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de @KLanik: nic tego nie zmieni że jest cienki jak polsilwer odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com Cud nad wisła, Legia wygrała, nie da sie tego przegrac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Można zejść na zawał... odpowiedz

ŁĶS - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niepotrzebne zmiany gdy gra wyglądała bardzo dobrze, do tego pajac w bramce. odpowiedz

Ania - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zdjęcie Jourgena i Guala to był błąd + ten Augustyniak co myśli, że jest mistrz wyprowadzania piłki, drewniak. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com wow szacun! odpowiedz

qrwy pokonamy! - 1 godzinę temu, *.waw.pl ROSOŁEK JESTEŚ WIELKI odpowiedz

I - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @qrwy pokonamy!: dam jesteś qurwą szmato legijna odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Kosta qurwa kiedy dasz sobie spokój z tym rosolkiem i calaka. Nie broni sie tak wyniku odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rosolek odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com To koniec!, na stójkę tego nie wygraja, to trzeba biegac i myslec jednoczesnie odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niestety ale Tobiasz to jest bramkarz który ostatnio nie broni nam meczów.Wpuszcza prawie wszystko co w światło bramki odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tylko i wyłącznie przez zmiany odpowiedz

płotowy - 1 godzinę temu, *.waw.pl to już pora zarzucić NIE PODDAWAJ SIĘ odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jajahaajajajajajaajaj nie mówiłam? Do widzenia! Więcej rosolkow cehalków tobiaszków, brawo szkopski trenerku! odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Frajerzy wincyj Rosolka i ręcznik na bramce... Masakra... A Muci na ławce... Co to za pomysł żeby Tak grać i bronić frajerzy w ciągu 20 minut zapomnieli jak sie gra w pilkem.. wstyd odpowiedz

Borubar - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo za zmiany runjać !!! Pizza chuj odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com dlaczego ??? dlaczego przeciez oni juz ledwo zipią, jak maja biegać tak długo? to nie humanitrne odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Frajerzy roku.

Po uja trener wprowadza rosolka ? odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A wygrany mecz był..... odpowiedz

Super Przemo - 1 godzinę temu, *.net.pl Mistrzem Polski jest Raków. Raków najlepszy jest. odpowiedz

WON - 1 godzinę temu, *.waw.pl jebany ręcznik w bramce, wypierdalaj skurwysynu! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszedł Rosołek i kanał. A gdzie Muci???? odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jeb,ć niemca ,wprowadził dwie rury i gramy w 9,jak można było to tak spierdo..ć odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com 15 min horroru przed nami odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.ztomy.com oby dali rade biegać do końca meczu, puszcza dała im popalić odpowiedz

Runjaic co robisz!! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie no kurwa największe asy wbijają na boisko, gramy chyba na 2:3.... gdzie Muci? odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de @Runjaic co robisz!!: broni wyniku odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl na .... te rosolek ,on nie czyta gry co moze spowodowac kontre,jak spier.....my to Kosta bedziesz wpierd...ł 30 litrow zupy jutro za kare... odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Więcej rosolka hej Runjac więcej rosołka, gramy w 10 odpowiedz

zzz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Potrzebujemy dobrego bramkarza. Tego najbardziej brakuje w Legii. Trener dobry, zawodnicy na większości pozycji nieźli, tylko w bramce dramat za dramatem. odpowiedz

Parodia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja sie pytam po co ta zupa z kury (nr 39) , a nie np. Muci ? odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To nasza (L) czy jakas druzyna z Brazylii?? Tak ich rozpykali przy trzeciej bramce ze az milo popatrzec :) odpowiedz

Hmm - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I niech tylko jakiś kundel szczeknie że na stojąco zagraliśmy z Niepołomicami… !!!! odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Hmm: zagrali my na stojąco odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.chello.pl To mówicie pacany że Gual i Elitim to kiepski transfer? Hmmm xd odpowiedz

Kraina sucharów - 2 godziny temu, *.chello.pl Jeszcze jedna i się zesra ???? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak powinno to wyglądać. Brawo panowie. odpowiedz

!!!! - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

0:3

Ka(L)afior - 2 godziny temu, *.216.53 Jazda z qrwami LEGIUNIO! odpowiedz

I - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ka(L)afior: ty jesteś qurwą szmato odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl Pamiętajmy że sędziowiw też grają odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pierwszy do zmiany Wszołek. Niestety to nie jego mecz. Wytrzymać teraz drugie 45 minut i czekać na rywala w 4 rundzie. Austria mimo wszystko tworzy szereg groźnych sytuacji i druga połowa może być bardzo ciężka. Oby zakończenie było jednak szczęśliwe dla nas wszystkich. odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sebo(L) : ma udział w dwóch bramkach jest wszędzie, broni, zasuwa, dośrodkowuje brawo Wszołek! odpowiedz

Denmark - 2 godziny temu, *.waw.pl dawać już tych Duńczyków odpowiedz

Kraina sucharów - 2 godziny temu, *.chello.pl Masz frajera, to go duś!!!

Jak się zesra, to go puść...

Jak się zesra, to go puść... odpowiedz

To ja - 2 godziny temu, *.centertel.pl To jest forum kibiców Legii?To ja serdecznie pierdole was,wszystkich,jadących po zawodnikach.Sami kurwa zagrajcie,a potem się prujcie. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.217.199 Chłodzić drugą maciorkę? odpowiedz

Za bezpieczny weekend - 2 godziny temu, *.waw.pl @Władeczek: pierwsza juz rozpita? odpowiedz

Ale tylko na OLED 100 cali - 2 godziny temu, *.plus.pl @Władeczek: odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Wielkie brawa za pierwsze 45 minut! Byle nie bronić, bo można i trzeba kasztany dobić. I uważać na kratki....niepotrzebna była ta kartka Augustyniaka. odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Dokładnie! Austryjak osiągnął to co chciał odpowiedz

Bambo - 2 godziny temu, *.waw.pl w przypadku awansu rewanż u nas? odpowiedz

skreem - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszolek to ani podać, ani strzelić. Bez formy. Czas na ławkę, tylko gdzie zmiennik panie Mioduski? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @skreem : czas na lawke dla najjasniejszego punktu druzyny,



HAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHA



A zmiennik siedzi na lawce, Mioduski ma ci przeczytac kto jest prawym skrzydlowym bo ty Legie na livescorze ogladasz? odpowiedz

Ka(L)afior - 2 godziny temu, *.99.180 Mamy ich qrwa! Kiełby w górę i ładujemy dalej! MOCNO LEGIA!!! odpowiedz

Swędziwór - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wszołek... Ty juz wiesz co.

Setka była

Setka była odpowiedz

HIT Z WIEDNIA - 2 godziny temu, *.waw.pl a jednak te podwniete spodenki czynią cuda!!!

LEGIAAAAAAAAAAAAAAAA

WARSZAWAAAAAAAAAAAA

!!!!! odpowiedz

Pucio - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @HIT Z WIEDNIA:

Hahah w punkt

Hahah w punkt odpowiedz

Jasiek - 2 godziny temu, *.waw.pl cała Legia bez koszulek przed TV odpowiedz

Script - 2 godziny temu, *.aster.pl Elitim_price =+ 1000000 EUR; odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl WSZOŁEK GIGANT! odpowiedz

Ka(L)afior - 2 godziny temu, *.99.180 Straty odrobione. JAZDA Z QRWAMI! odpowiedz

JERZYK (COL) - 2 godziny temu, *.waw.pl ELITIM REHABILITACJA, BRAWO odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Wszołek, niestety nie umie podać. Biegać, biega, ale to wszystko. odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Prawda jest taka ,że Austria w ekstraklasie biłaby się o mistrzostwo odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wg mnie siła tej drużyny jest niedoszacowana .Mam na myśli Austrię odpowiedz

OLEEEEEEE TO MY KIBOLEEEEEEEEE - 2 godziny temu, *.waw.pl ruszyyyyyyyyyyyyyyyyyyli z dopingiem!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Gl - 2 godziny temu, *.222.106 Kopiuj,wklej

Tak jak wawie

Tak jak wawie odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Slisz i jego przyjęcia buhaha. Level światowy odpowiedz

Zjeb z Barcelony - 2 godziny temu, *.waw.pl kurwa co ten hiszpański pajac z Białegostoku ma ze spodenkami w każdym meczu? podwija i skleja na taśmę? zasłania herb czy o chuj mu chodzi? odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gual i Ślisz gramy w 9 odpowiedz

Ursus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Arek: Slisz to Pan piłkarz. Trzeba się tylko orientować co robi na boisku …. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gual na razie w Legii prezentuje poziom okręgówki. odpowiedz

Franio - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Piłkarzyki ujnia. Kibice maja muchy w nosie jakby nie wiedzieli jak tam psy beda nastawione.... odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Elitim jak do tej pory bardzo słaby transfer. Kun to wogóle nieporozumienie. Ława i nie podnosić z niej dupy. Za słaby na Legię. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jedna wielka kopanina. Piłkarsko na razie nic do zaoferowania. Bardzo przeciętne te Nasze wkłady. Josue kozak w lidze gra piętkami, tu widać że nie jest w stanie przy trochę mocniejszym pressingu zrobić nic. Może coś ze stałego fragmetu wpadnie odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 15 minut i już wiem, że nic z tego nie będzie, brawo miodek! brawo zielek! brawo szkopek! brawo wkłady do koszulek! odpowiedz

Ka(L)afior - 3 godziny temu, *.99.180 @Pusia: nie sraj żarem odpowiedz

Ka(L)afior - 3 godziny temu, *.99.180 Cisną nas qrwiszony! odpowiedz

LTM - 3 godziny temu, *.61.75 Zawsze i wszędzie polucja ye.ba.na będzie! odpowiedz

ZWP - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Ławka: Hładun, Kobylak, Kramer, Charatin, Sokołowski, Muci, Celhaka, Baku, Rosołek, Rose, Rejczyk, Strzałek

Obraz nędzy i tragedii

Obraz nędzy i tragedii odpowiedz

LTM - 3 godziny temu, *.60.247 Są dymy pod sektorem! odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ten mecz jest do przejścia

Awans jest naprawdę realny. Jeśli tego nie przeskoczą to nie mamy o czym mówić odpowiedz

Coachbiedronka - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dlaczego Josue nie gra na swojej pozycji to będzie kabaret,Kosta podaj się do dymisji,to będzie walec Wiedeński. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Coachbiedronka: Bo Kosta jest uparty jak osioł. Tak jak w zeszłym stracili masę punktów grając 1-4-1-4-1 odpowiedz

Wartki - 3 godziny temu, *.179.176 Tobiasz w bramce to jest sobotaz on gwiazdorzy a nie broni.To co leci w bramkę to wpada,rozegranie piłki kuleje tak jak i wyjście do dośrodkowania.Na siłę promowany zawodnik .Bramkarz w drużynie musi być pewnym punktem co pokazał wczoraj Kovacevic w rakowie co miał obronić to wyjął .Tobiasz podnieca się karnym z Rakowem w finale( to akurat na plus) niech zejdzie w końcu na ziemię niczego jeszcze nie osiągnął w piłce a my nie możemy go traktować jak maskotkę bo jest NASZ odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Josue .... Baku

................... Muci ............................

Gual ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Rezerwowy Rakowa u nas ma pewny plac. Do czego to doszło. odpowiedz

skreem - 4 godziny temu, *.chello.pl Obrona cienko wygląda jeśli chodzi o głębię składu, skoro na ławkę Kosta musiał zebrać Charatina i Rose'a i to tyle jeśli chodzi o obrońców odpowiedz

Darek D - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziekanowski firmuje swoją kandydaturę do sejmu z herbem Legii. Czy można coś z tym zrobić? odpowiedz

Biała siła - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Darek D: To trochę chyba nie idzie w parze z klubem ,który a może wyraził zgodę i może się nim posługiwać odpowiedz

Kup sobie okulary - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @gazza: Halicki(europoseł PO ) non stop siedzi u Miodka w loży odpowiedz

Gayle - 3 godziny temu, *.aster.pl @Darek D:

Dziekanowski to powinien kandydować do wariatkowa odpowiedz

Disney - 3 godziny temu, *.aster.pl @gazza:

nic nowego - po prostu wspiera swoich cwaniaków odpowiedz

Ka(L)afior - 4 godziny temu, *.99.102 Hałabała walnie hat-trika, Baku dorzuci doppelpaka i golimy kasztanów 5-0. Kiełby w górę i ładujemy frajerów! MOCNO LEGIO!!! odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Od pierwszego gwizdka Legia grać ku.. !! odpowiedz

Legiak83 - 5 godzin temu, *.inetia.pl Jeśli Legią przejdzie dalej to wiadomo będzie radość.

Jeśli przegra po walce to chluby nam nie przyniesie , ale ok stało się.

Jeśli przegra przechodząc obok meczu to skończmy już z tym klaskaniem pod trybuną, niech wiedzą że jesteśmy wkur...ieni! odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.167.2 @Legiak83: No wystraszyli się bardzo, że ho ho. A pudel się ogolił z nerwów, że możesz się zdenerwować i nie będziesz klaskał. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Legiak83: "jesteśmy"? Jestes w Wiedniu? Bo jak nie to pouczaj co maja robic ci, ktorzy faktycznie sa z Legia wszedzie. odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.inetia.pl @L: Nie dziś nie jestem w Wiedniu, ale nie muszę Ci się tłumaczyć dlaczego. Byłem w 2004,2006 byłem w niedzielę na puszczy, mam 150 wyjazdów i nikogo nie pouczam tylko wyraziłem swoje zdanie. odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.waw.pl @L: a TY nie jesteś wielcekumaty wyjazdowiczu !? odpowiedz

