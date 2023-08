Konferencja pomeczowa

Runjaić: To była magiczna noc

Czwartek, 17 sierpnia 2023 r. 21:37 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): To była dla nas magiczna noc. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Sam się muszę skupić, to był bardzo emocjonujący mecz. Do 3-0 byliśmy lepszym zespołem. Potem jednak było 3-1, 3-2 i wreszcie 4-2. Do końca było nerwowo. Dwumecz skończył się 5-3. Obydwa mecze były atrakcyjne do oglądania, zarówno na stadionie, jak i w telewizji. Potrzebowaliśmy trochę szczęścia i je dziś mieliśmy.









W pierwszym spotkaniu to Austria miała szczęście, ale to my awansowaliśmy. Zrobiliśmy prezent naszym kibicom, którzy tak licznie tu przyjechali. Teraz patrzymy już do przodu i zbieramy siły na ciężki mecz z Koroną Kielce. Mam nadzieję, że wygramy także w kolejnej rundzie i zagramy w fazie grupowej. Życzę Austrii wszystkiego najlepszego na resztę sezonu. Jeszcze raz komplementy dla mojego zespołu. Dziękuję Austrii za dobre mecze, podoba mi się, jak gra ten zespół.



Jestem dumny z reakcji drużyny, że strzelała kolejne bramki, nie poddała się. Była silna fizycznie i mentalnie. Na pewno na mecz z Koroną będą zmiany w składzie. To był denerwujący mecz dla całego sztabu i piłkarzy. Staram się nie pokazywać nerwów. Tę część meczu po wyniku 3-1 muszę rozłożyć na czynniki i przeanalizować, jakie popełniliśmy błędy. Taka jest piłka, błędy powodują utratę bramek. Austria mogła strzelić w pierwszej połowie na 2-1, ale to my mieliśmy 3-0. Mieliśmy wiele sytuacji, ale nie trafiliśmy do bramki.



W Pogoni Szczecin 3 razy wygrałem z Legią, co też nie było normalne. Dopiero po fakcie dowiaduję się, że przełamałem jakąś serię. Legia jest wielkim klubem, z dużą tradycją. Jestem dumny, że tak jest.



W kolejnej rundzie zagramy z FC Midjylland. Analizowaliśmy już rywala, jest to bardzo silny zespół, wysoko postawiona poprzeczka. Podoba mi się, że najpierw gramy na wyjeździe, a rewanż u siebie.