Konferencja pomeczowa

Wimmer: To był bardzo emocjonujący mecz

Czwartek, 17 sierpnia 2023 r. 21:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

Michael Wimmer (trener Austrii): To był bardzo emocjonujący mecz. W pierwszej połowie mieliśmy dwie szanse, ale to Legia strzeliła pierwsze dwie bramki. W przerwie rozmawiałem z drużyną, że musimy coś zmienić, że jeden gol pozwoli nam wrócić do meczu. Zwróciłem także skrzydłowym uwagę na ich postawę. Potem udało nam się wrócić z 0-3 na 2-3, potem jeszcze raz z 2-4 na 3-4. Niestety, ostatecznie przegraliśmy 3-5, ale widać w drużynie mentalność.



Ostatnie 15 minut było bardzo emocjonalne. Graliśmy w dziesiątkę i musiałem zmieniać kilka razy system gry. Doszło do tego zmęczenie i pojawiły się błędy. Pod sam koniec wydawało mi się, że to Legia była bardziej zmęczona, bo zaczęliśmy naciskać, ale się nie udało.



Jukić swoim zachowaniem zaszkodził całej drużynie, ale dopiero jutro będę z nim rozmawiał.