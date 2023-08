186 zdjęć

Fotoreportaż i filmy z Wiednia!

Piątek, 18 sierpnia 2023 r. 11:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wiednia. Przed meczem ok 2 tys. kibiców Legii przemaszerowało grupą na stadion i przez całe spotkanie dopingowało drużynę. Legioniści aż pięciokrotnie pokonali bramkarza gospodarzy i po szalonym meczu awansowali do kolejnej rundy!



Fotoreportaż z meczu - 186 zdjęć Mishki i Woytka















Gdybym jeszcze raz miał urodzić się! pic.twitter.com/1brX2YK2DO — Legionisci.com (@LegionisciCom) August 17, 2023

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com