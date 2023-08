Gual: Zrobiliśmy dobrą robotę w tym zwariowanym meczu

- Najważniejszy dziś był dobry początek. Prowadziliśmy do przerwy 2-0, mieliśmy pewność siebie i wiedzieliśmy, że musimy to zrobić, więc kontynuowaliśmy nasz plan. Ostatnie minuty nie były zbyt dobre, straciliśmy niepotrzebnie bramki, ale ostatecznie zrealizowaliśmy nasz cel. - Oczywiście, widziałem dobrze Tomasa Pekharta przy golu na 3-0. Wiedziałem, że tam będzie i wykorzysta tę sytuację. Był bliżej bramki niż ja i trzeba było mu podać. Dobrze czujemy się razem na boisku, również podczas treningów. Wiem, że zawsze znajduje się w odpowiednim miejscu.

Arek - 20 minut temu, *.tpnet.pl Fajny meczyk dziś. Ale też chyba trochę inaczej ustawiony niż ostatnio. Jeszcze nie raz coś ustrzelą z Pekhartem. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gual coraz bardziej mi imponujesz ! Powoli zaczyna grać jak w Jagiellonii. W Legii jest dużo wieksza presja ale Marc już zaczyna ogarniać że w Legii trzeba walczyć na boisku do ostatniej minuty, dziś gra dwójki Gual i Elitim mi się podobała, więcej tych strzałów z dystansu Juergen !!! L odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo Amigos. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

