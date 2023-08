Oceny legionistów za mecz z Austrią

Najwyższa notę za mecz z Austrią Wiedeń przyznaliście Juergenowi Elitimowi. Występ Kolumbijczyka oceniliście na 5,0 w skali 1-6. Minimalnie niższą ocenę uzyskał Ernest Muci. Zdecydowana większość zawodników także otrzymała pozytywne noty, najniżej oceniliście występ Lindsaya Rose - 2,6. W sumie oceniało 1541 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,0.

Mati - 18 minut temu, *.chello.pl A czemu Rose 2.6 niczego nie zawalił ta bramka to wina Ribeiro że go zostawił samego z dwoma ,Gual za nisko mimo bramki i asysty kto te oceny wystawia odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 8 minut temu, *.legionisci.com @Mati: od ponad 20 lat oceny wystawiają czytelnicy strony, my wyciągamy średnią z tych ocen. Prosty mechanizm. odpowiedz

