Klepacka 38. na MŚ w kl. iQFoil

W Hadze rozegrano żeglarskie Mistrzostwa Świata w klasie iQFoil, w których startowała zawodniczka Legii. Zofia Klepacka uplasowała się na miejscu 38. W czwartym finałowym wyścigu, zawodniczka z Norwegii, na starcie na lewym halsie, wpłynęła w Zośkę i zniszczyła jej skrzydło. Ostatniego dnia zawodów, z powodu braku wiatru, nie odbył się żaden wyścig. Legionistka w poszczególnych wyścigach zajmowała miejsca: 12, 19, 25, (29), (29), 23, 19, 11, 15, (40), 28 i 17. "Nie jestem zadowolona z mojego wyniku. Stać mnie na dużo więcej, dużo godzin spędzonych na wodzie, treningów a mam wrażenie że stoję w miejscu. Muszę wrócić do Polski, odpocząć i przemyśleć co mogę poprawić... tak, aby kończyć zawody w pierwszej 10." - skomentowała legionistka.

