Wrotkarstwo

Wyniki braci Kania w PE w Ostendzie

Środa, 16 sierpnia 2023 r. 07:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwaj zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa wzięli udział w zawodach Pucharu Europy we wrotkarstwie szybkim - Flanders Grand Prix w belgijskiej Ostendzie. W klasyfikacji generalnej Mateusz Kania został sklasyfikowany na miejscu 18., Marek Kania - 19. Dla legionistów był to ostatni etap przygotowań do Mistrzostw Świata.



Wyniki legionistów:

500m: 16. Marek Kania 45.375s, 18. Mateusz Kania 44.866s

200m: 8. Mateusz Kania 15.392s, 11. Marek Kania 15.432s