23 zawodników leci do Wiednia

O godz. 18 na stadionie Austrii odbędzie się przedmeczowa konferencja trenera i oficjalny trening. Do Wiednia wybiera się ponad 2 tysiące kibiców ze stolicy, nie dla wszystkich starczyło biletów ze względu na to, że Austria zmniejszyła obiecaną wcześniej pulę. Kadra na mecz z Austrią Bramkarze: 30. Dominik Hładun, 23. Gabriel Kobylak, 1. Kacper Tobiasz Obrońcy: 8. Rafał Augustyniak, 55. Artur Jędrzejczyk, 5. Yuri Ribeiro, 92. Lindsay Rose Pomocnicy: 32. Makana Baku, 14. Ihor Charatin, 21. Jurgen Celhaka, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 33. Patryk Kun, 26. Filip Rejczyk 99. Bartosz Slisz, 18. Patryk Sokołowski, 86. Igor Strzałek, 13. Paweł Wszołek Napastnicy: 28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek Jakim składem Legia wybiegnie na rewanż? Od kilku miesięcy działa aplikacja 11.legionisci.com , która pozwala Wam w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz od niedawna w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Mecz Austria Wiedeń - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 17 sierpnia o godzinie. 19:00. Transmisję przeprowadzi TVP 2.

Kamuflaż - 29 minut temu, *.tpnet.pl 4-ch obrońców, z czego jeden w ogóle nie gra :) bez komentarza. Zapewne w bramce znowu ujrzymy Tobiasza, bo to ostatnia chwila, kiedy można go pokazać na arenie międzynarodowej. W obronie wiadomo, bo nie ma wyboru. Pomoc Slisz i Celhaka, bo trzeba będzie się bronić, prawy Wszołek, lewy Kun, przed nimi Josue i Gual, w ataku Pekhart. W drugiej połowie Baku za Kuna, Elitim za Celhake, Muci za Guala.

WTF - 30 minut temu, *.jmdi.pl Kapustka szykuje się koniec kariery. Pankov nie leci, nie mam pytań.

Początek sezonu a spójrzcie jaką mamy kadrę xD Obranców brak, transferów brak. Przecież wiadomo, że w trakcie sezonu jeszcze wyskoczą kartki, kontuzje. niech taki Wszołek np się wysypie i nie mamy kim grać.

L - 17 minut temu, *.autocom.pl @WTF: jak wysypie sie Wszolek to jest Baku. Faktycznie nie ma kim grac. Z przodu po 2 pilkarzy na pozycje, w srodku pola to samo. NIE MA KIM GRAC XD

Lupus - 44 minuty temu, *.centertel.pl Jedzie 4 obrońców w tym 1 nie grał w obecnym sezonie i 3 bramkarzy - czy naprawdę nie ma więcej obrońców?

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl W składzie dużo statystów podszywających się pod piłkarzy.

Ricardo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Muszą naprawdę chcieć wygrać,bo z Puszczą szału nie było.

Olaf - 1 godzinę temu, *.154.171 Charatina nie zgłosili do ligi a zgłosili na puchary?

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Skoro Rose nie nadawał się wedlug Kosty aby zagrac połówkę z Niecieczą to co robi w samolocie? No chyba,że przez te dwa dni to nadrobił,w takim razie szacun dla sztabu.

Cyniek - 1 godzinę temu, *.kpn.net @...: A następny Charatin na ligę za słaby nie pasuje do koncepcji zespołu ale na mecz pucharowy jak najbardziej się nadaje coraz bardziej sadze ze Runajc już się pomału gubi

L - 1 godzinę temu, *.dbsinternet.pl odpowiedz

Juruś - 1 godzinę temu, *.polimex-mostostal.pl tak korzystne losowanie w Q4 nie mając rozstawienia (i nie będąc w ścieżce mistrzowskiej) już sie nie powtórzy - szkoda tego nie wykorzystać.

Aleksander - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda tych tegorocznych eliminacji.



Austria jest tak drętwa,że była ogromna szansa ich przejść.



Trudno.

Na razie ligowa szażyzna do przyszłego lata.

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Aleksander: to juz odpadlismy? Niezle.

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rosołek ? Czy to jakaś kpina ? On powinien grać w rezerwach ! Z drugiej strony coś czuję że ustawią to i ten paralita strzeli bramkę ...

