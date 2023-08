Legia Summer Cup 2023: Wygrana Ultras Radomiak

We wtorek, 15 sierpnia na bocznych boiskach Legii przy ulicy Łazienkowskiej, rozegrany został kibicowski turniej piłkarski Legia Summer Cup 2023 "50 lat Żylety", zorganizowany przez UZaLeżnionych, we współpracy z SKLW. Fotoreportaż z turnieju - 36 zdjęć W turnieju wzięły udział legijne grupy, dzielnice, fan kluby oraz wszystkie zgody. Łącznie na boiskach rywalizowało 76 drużyn. Liczbę kibiców, którzy wzięli udział w trwającym kilkanaście godzin turnieju, a także późniejszej imprezie integracyjnej, trudno zliczyć, ale było nas w tego upalnego dnia baaaaardzo dużo. W turnieju zwyciężyła drużyna Ultras Radomiak, która w finale pokonała po rzutach karnych Bródnowską Szarańczę 4-3. Trzecie miejsce zajęła łączona drużyna ZWL i Orneta, która wygrała z Wołominem 2-1.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.