FC Midtjylland rywalem Legii w 4. rundzie el. LKE

W rewanżowym meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy FC Midtjylland wygrał na własnym stadionie z Omonią Nikozja 5-1. W pierwszym meczu Cypryjczycy zwyciężyli 1-0. Oznacza to, że to duński zespół będzie przeciwnikiem Legii Warszawa w 4. rundzie. Spotkania odbędą się 24 sierpnia w Herning i tydzień później w Warszawie. Legia mierzyła się już z Duńczykami w 2015 roku w fazie grupowej Ligi Europy. Wówczas legioniści przegrali na wyjeździe 0-1 i wygrali 1-0 w Warszawie.

13 - 10 minut temu, *.play-internet.pl Do przejścia! Ogarnąć obronę! Środek pola na pewno nie z Celhaka. Chłodną wodą na Łeb Kosty i możemy to jeb_ac. odpowiedz

gorąca zupa - 17 minut temu, *.inetia.pl Jedziemy do Szczecina 27? odpowiedz

J.Ch.A. - 20 minut temu, *.vectranet.pl Duńczycy zmiotą patologię piłki. odpowiedz

Bono - 18 minut temu, *.ztomy.com @J.Ch.A.: Patologię właśnie przed chwilą wyjaśnili Słowacy odpowiedz

Wolfik - 20 minut temu, *.mm.pl Dobrze, że nie Cypryjczycy. A z nimi też mamy porachunki.... :) odpowiedz

Ka(L)afior - 39 minut temu, *.216.53 Legiunio, kiełby w górę i golimy frajerów! TYLKO ZWYCIESTWO! odpowiedz

Tutti Frutti - 40 minut temu, *.tvksmp.pl Zapowiada się dużo bramek!!! I oby co najważniejsze AWANS!!! odpowiedz

NIE KASUJ TEGO - 41 minut temu, *.centertel.pl Ty autor nie wrzucaj przygotowanych gotowców tez brudnopisu tylko rzetelne info odpowiedz

