Na stadionach: Wierność Tobie przysięgliśmy

Wtorek, 22 sierpnia 2023 r. 13:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Lech i Pogoń zakończyły swoją przygodę w europucharach. Na jej zakończenie lechici wraz ze wszystkimi zgodami stawili się w słowackiej Trnawie w 959 osób. Legia bardzo dobrze zaprezentowała się w Wiedniu, gdzie przybyła w ok. 1800 osób, mając do dyspozycji niespełna 1500 wejściówek. Jeszcze kwadrans przed meczem wydawało się, że legioniści go nie zobaczą, bowiem ochrona przez półtorej godziny nie chciała wpuścić oprawy. W końcu się udało, a fani z Łazienkowskiej zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.



Lech zaraz po wyjeździe do Trnawy w niespełna 1900 osób pojechał do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. WKS przygotował oprawę z użyciem rac. Dobrze na wyjazdowym meczu z ŁKS-em pokazała się Pogoń. Niestety, ciekawie zapowiadający się mecz Górnika z Widzewem odbył się bez przyjezdnych. KSG odpalił kilkadziesiąt rac.



Po dobrym wyjeździe do Łodzi, tym razem wyraźnie słabiej na wyjeździe do Warszawy pokazała się Korona. Bardzo dobrze prezentowały się trybuny na meczu Motoru z Górnikiem Łęczna - derby Lubelszczyzny były głównie na boisku, bowiem na trybunach panowała zgodowa atmosfera. Resovia odpaliła 100 ogni wrocławskich na meczu z Lechią.



Pod koniec października Ruch Chorzów zacznie rozgrywać domowe mecze na stadionie Śląskim. Tak będzie od spotkania ze Śląskiem. Na stadionie ma być wydzielony sektor gości. Umowa na występy chorzowian na tym obiekcie obowiązywać będzie przez cztery lata, a jego pojemność będzie dostosowywana do rangi i zainteresowania. Podpisana umowa zakłada sześć wariantów - 7604 miejsca, 13428, 17587, 25973, 33002 i cały stadion.



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Lech Poznań (1892)

Bardzo dobry wyjazd poznaniaków do Wrocławia, gdzie stawiło się ich niespełna 2 tys. Śląsk zaprezentował sektorówkę z herbem klubu i hasłem "Ludzie zasad", malowany transparent "Wierność Tobie przysięgliśmy", a całość uzupełniło po bokach kilkadziesiąt flag na kijach i rac.



ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin (850)

Na meczu niewiele ponad 10 tys. widzów. Portowcy przyjechali w dobrej liczbie, z niezłym dopingiem, prezentując nową przyśpiewkę w swoim repertuarze.



Legia Warszawa - Korona Kielce (317)

Koroniarze do Warszawy przyjechali transportem kołowym, w 317 osób i z trzema flagami - na stadion weszli nieco spóźnieni. Legionistów ponad 20 tys., z bardzo dobrym dopingiem. Wywiesili transparent "Lepiej Legię wspierać w Danii niż ze starą być w Hiszpanii", w nawiązaniu do nadchodzącego meczu w Lidze Konferencji Europy.



Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok (267)

Jagiellonia do Gliwic na mecz z Ruchem pojechała w 267 osób, z czterema flagami i dobrym dopingiem. Chorzowian na trybunach ok. 9 tysięcy, z oprawą odnoszącą się do Niebieskich Katowic - transparent "Byliśmy jesteśmy będziemy zawsze z Ruchem" oraz kartoniada "Katowice".



Cracovia - Piast Gliwice (130)

Na poniedziałkowy wyjazd do Krakowa wybrało się w ok. 130 osób z czterema flagami.



Raków Częstochowa - Stal Mielec (57)

Stal do Częstochowy przyjechała w skromnej, 57-osobowej grupie z jedną, niewielką flagą.



Zagłębie Lubin - Puszcza Niepołomice ()

Na trybunach 5,7 tys. widzów, przeciętny młyn lubinian.



Radomiak Radom - Warta Poznań (-)

Radomiak bez młyna i oflagowania na meczu ze względu na brak gotowego sektora dla przyjezdnych. Na trybunach 8,4 tys. widzów.



Górnik Zabrze - Widzew Łódź (-)

W Zabrzu zamknięty sektor gości ze względu na budowę czwartej trybuny, przez co ten interesujący kibicowsko mecz stracił na wartości. Zabrzanie odpalili kilkadziesiąt rac. Zaskoczeniem może być brak kompletu na trybunach - na meczu 14,8 tys. widzów.



Niższe ligi:



Motor Lublin - Górnik Łęczna (1900)

Świetna frekwencja na meczu. Motorowcy z bardzo licznym młynem, z kolei Górnik z rekordowym wyjazdem - w prawie 2000 osób, w tym Chełmianka (57) z trzema flagami. Fani Górnika z oprawą.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec (600)

Sosnowiczanie (380) na piątkowym wyjeździe do Bielska-Białej wspierani przez BKS Stal (220). Gospodarzy w młynie 250.



Miedź Legnica - Stal Rzeszów (103)

Stal Stalowa Wola - Chojniczanka Chojnice (65)



Wyjazd tygodnia: 1892 kibiców Lecha we Wrocławiu i ok. 1900 fanów Górnika Łęczna w Lubinie

Oprawa tygodnia: Choreo Śląska na meczu z Lechem



Legia Warszawa na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Austrią Wiedeń:

















Austria Wiedeń na meczu z Legią Warszawa:









Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Arisem Limassol:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu ze Spartakiem Trnava:









Spartak Trnava na meczu z Lechem Poznań:





Śląsk Wrocław na meczu z Lechem Poznań:











Lech Poznań na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Zagłębie Lubin na meczu z Puszczą Niepołomice:





Raków Częstochowa na meczu ze Stalą Mielec:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:









Cracovia na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Ruch Chorzów na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:





Górnik Zabrze na meczu z Widzewem Łódź:





Motor Lublin na meczu z Górnikiem Łęczna:





Górnik Łęczna na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:







GKS Katowice na wyjazdowym meczu ze Zniczem Pruszków:





Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Resovia na meczu z Lechią Gdańsk:





Marcovia Marki na meczu z Dolcanem Ząbki:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała: