Legia Futsal Cup - dzień 1

Sobota, 19 sierpnia 2023 r. 19:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Za nami pierwszy dzień Turnieju Pamięci Powstańców Warszawskich Legia Futsal Cup o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. W meczu otwarcia Legia Warszawa wygrała z Jagiellonią Białystok 5-3. Legioniści prowadzili 5-1, ale na dwie minuty do końca w ciągu 40 sekund stracili dwie bramki. W drugim spotkaniu Legia pokonała zespół Śląska Wrocław, choć nie obyło się bez problemów. Stołeczny zespół i zajął 1. miejsce w grupie A i w półfinale zagra z Widzewem Łódź.



Fotoreportaż z turnieju - 35 zdjęć Joanny Bydler









Każdy mecz rozegrano w formule 2x15 min.



Kadra Legii na turniej: Tomasz Warszawski, Adam Świątkowski, Ignacio Casillas - Mykyta Storożuk, Maciej Pikiewicz, Michał Klaus, Sergio Monteiro, Nuno Chuva, Andre Luiz, Davidson Silva, Paweł Gajek, Krzysztof Flis, Rui Pinto, Mariusz Milewski



Legia Warszawa 5-3 Jagiellonia Białystok

1-0 Sergio Monteiro

1-1

2-1 Maciej Pikiewicz

3-1 Mykyta Storożuk

4-1 Davidson Silva

5-1 Nuno Chuva

5-2 Mateusz Babieniec

5-3 Mateusz Babieniec



Długo trzeba było czekać na pierwszą bramkę w tym spotkaniu, ale potem worek z golami się rozwiązał, kiedy to Sergio Monteiro skutecznie dobił strzał Andre Luiza. Minutę później goście wyrównali na 1-1. Kolejne trafienia dla Legii padły odstępie 3 minut. Najpierw po zamieszaniu i uderzeniu Mykyty Storożuka piłkę do siatki skierował Maciej Pikiewicz, a po chwili Ukrainiec sam wpisał się na listę strzelców, wykańczając akcję z prawej strony. Kilkanaście sekund później na 4-1 podwyższył Davidson Silva, który popisał się dobrym strzałem z pierwszej piłki. Końcówka spotkania przyniosła rozprężenie w szeregach legionistów, którzy w na 2 minuty przed końcem w 40 sekund w łatwy sposób dali sobie wbić dwie bramki. Ostatecznie jednak wygrali 5-3.



Legia Warszawa 5-4 (3-2) Śląsk Wrocław

1-0 Sergio Monteiro

2-0 Rui Pinto

3-0 Andre Luiz

3-1

3-2 Miłosz Taranek

3-3 Miłosz Taranek

3-4 Miłosz Taranek

4-4 Rui Pinto

5-4 Michał Klaus



Niewiele brakowało, aby Legia wyszła na prowadzenie w 30. sekundzie spotkania za sprawą mocnego uderzenia Rui Pinto. W krótkim odstępie czasu dwukrotnie swoich szans próbował Sergio Monteiro. Legioniści błyskawicznie zdobyli dwubramkową przewagę po uderzeniach Sergio Monteiro i Rui Pinto w odstępie kilkunastu sekund. W 14. minucie Legia skutecznie wykonała rzut wolny w pobliżu bramki i tym samym podwyższyła prowadzenie na 3-0. Na 2 minuty przed końcem przedłużony rzut karny obronił Ignacio Casillas. Potem jednak wkradło się rozluźnienie i legioniści stracili dwie bramki.



Tuż po wznowieniu Miłosz Taranek zdobył gola na 3-3. Nie minęła minuta, a ten sam zawodnik wygrał pojedynek 1 na 1 z bramkarzem Legii i dał swojemu zespołowi prowadzenie 4-3. Legioniści szybko się pozbierali - Rui Pinto dobrze obrócił się z piłką, wykorzystał niewielki błąd golkipera i zdobył gola na 4-4. Na 5-4 strzelił Michał Klaus. 5 minut przed końcem Rui Pinto wykonywał przedłużony rzut karny, ale się pomylił. 3 minuty później gospodarze stracili piłkę tuż przed własną bramką, przejął ją były zawodnik stołecznego zespołu, Filip Turkowyd, uderzył piętą, jednak zrobił to niecelnie. Chwilę później niewiele zabrakło, by Casillas został przelobowany przez bramkarza Śląska, ale piłka jedynie odbiła się od poprzeczki.



Widzew Łódź 4-2 Wenecja Pułtusk

Jagiellonia Białystok 4-1 Śląsk Wrocław

Wenecja Pułtusk 2-8 BSF Bochnia

Widzew Łódź 3-5 BSF Bochnia



Niedziela 20.08.

godz. 9:00 o 5. miejsce - Wenecja Pułtusk - Śląsk Wrocław

godz. 10:30 półfinał - Legia Warszawa - Widzew Łódź

godz. 12:00 półfinał - Jagiellonia Białystok - BSF Bochnia

godz. 13:30 o 3. miejsce

godz. 15:00 finał