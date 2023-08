Legia 2. w Legia Futsal Cup

Niedziela, 20 sierpnia 2023 r. 14:51 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W niedzielę zapadły ostateczne rozstrzygnięcia Turnieju Pamięci Powstańców Warszawskich Legia Futsal Cup o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Legia Warszawa w półfinale pokonała Widzew Łódź 3-0. W finale zmierzyła się z BSF Bochnia i przegrała 3-6, tym samym zajmując 2. miejsce w turnieju. Za tydzień legioniści wezmą udział w turnieju w Szczecinie. Sezon ligowy rozpoczną 2 września.



Mecze rozgrywano w formule 2x15 min.



półfinał Legia Warszawa 3-0 (2-0) Widzew Łódź

1-0 Mariusz Milewski

2-0 Rui Pinto

3-0 Nuno Chuva



Początkowe minuty nie przyniosły dogodnych sytuacji dla żadnego z zespołów. W drugiej części pierwszej połowy okazje się pojawiły, ale żaden z zespołów nie był w stanie skierować piłki do bramki. Dopiero w 10. minucie skutecznym strzałem z dystansu wynik otworzył Mariusz Milewski. Piłka po rykoszecie znalazła drogę do siatki. W 13. minucie było 2-0. Legioniści wykorzystali błąd zawodników Widzewa, Nuno Chuva przejął piłkę, podał do stojącego przed pustą bramką Rui Pinto, a ten podwyższył prowadzenie gospodarzy.



Druga część spotkania wyglądała podobnie. Legioniści cały czas atakowali, a goście ograniczali się do nielicznych akcji, choć też stwarzali zagrożenie pod bramką Tomasza Warszawskiego. Na 8 minut przed końcem golkiper Legii był bliski zdobycia gola. Chwilę później trzecią bramkę zdobył Nuno Chuva, który z własnej połowy posłał piłkę do pustej bramki.

o 5. miejsce - Wenecja Pułtusk 3-3, k. 4-3 Śląsk Wrocław

półfinał - Jagiellonia Białystok 0-3 BSF Bochnia

o 3. miejsce - Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

Mecz się nie odbył.



finał - Legia Warszawa 3-6 (2-0) BSF Bochnia

1-0 Mariusz Milewski

2-0 Davidson Silva

2-1 Wojciech Przybył

2-2 Rui Pinto (sam.)

2-3 Kamil Surmiak

2-4 Sebastian Leszczak

3-4 Mykyta Storożuk

3-5 Pedro Pereira

3-6 Sebastian Leszczak



Pierwsza połowa finałowego była bardzo ciekawa. Obydwa zespoły miały swoje szanse. W 6. minucie dobrą okazję zmarnował Davidson Silva. Piłka zmierzała w światło bramki, ale golkiper zdołał wybić ją poza boisko. W 10. minucie pierwsze trafienie zanotował Mariusz Milewski, dając stołecznemu zespołowi prowadzenie 1-0. W 11. minucie mógł paść gol dla gości. W ekwilibrystyczny sposób bronił Tomasz Warszawski, wspierany jeszcze przez kolegów z drużyny. W odpowiedzi Andre Luiz uderzył prosto w Kevina Kollara. Na minutę przed końcem dwa razy uderzał Davidson Silva, ale nie zdołał pokonać bramkarza. Uczynił to jednak na 9 sekund przed ostatnim gwizdkiem.



Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy padła bramka kontaktowa dla zespołu gości. W 18. minucie goście wyrównali po samobójczym trafieniu Rui Pinto, a niedługo później Kamil Surmiak zdobył bramkę na 3-2 dla Bochni. Na 8 minut przed końcem wynik podwyższył Sebastian Leszczak. Po tym trafieniu trener Legii zdecydował się na wycofanie golkipera. Rolę lotnego bramkarza pełnił Andre Luiz. W 28. minucie na 3-4 strzelił Mykyta Storożuk, dając jeszcze nadzieję na wyrównanie wyniku. To jednak goście strzelili na 5-3, a po chwili na 6-3.



żółte kartki: Rui Pinto - Łukasz Biel



Kadra Legii na turniej: Tomasz Warszawski, Adam Świątkowski, Ignacio Casillas - Mykyta Storożuk, Maciej Pikiewicz, Michał Klaus, Sergio Monteiro, Nuno Chuva, Andre Luiz, Davidson Silva, Paweł Gajek, Krzysztof Flis, Rui Pinto, Mariusz Milewski



Klasyfikacja

1. miejsce - BSF Bochnia

2. miejsce - Legia Warszawa

3. miejsce - Jagiellonia Białystok

4. miejsce - Widzew Łódź

5. miejsce - Wenecja Pułtusk

6. miejsce - Śląsk Wrocław