W weekend turniej Legia Futsal Cup

W najbliższy weekend, 19-20 sierpnia odbędzie się futsalowy Turniej Pamięci Powstańców Warszawskich Legia Futsal Cup o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. W hali przy ul. Gładkiej 18 rywalizować będzie 6 zespołów - oprócz występującej w roli gospodarza Legii będą to: Jagiellonia Futsal, Widzew Futsal, BSF Bochnia, Śląsk Futsal Wrocław i Wenecja Pułtusk. Wstęp wolny. Harmonogram: Sobota 19.08. godz. 12:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok godz. 13:15 Widzew Łódź - Wenecja Pułtusk godz. 14:30 Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław godz. 15:45 Wenecja Pułtusk - BSF Bochnia godz. 17:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław godz. 18:15 Widzew Łódź - BSF Bochnia Niedziela 20.08. godz. 9:00 mecz o 5. miejsce godz. 10:30 półfinał 1 godz. 12:00 półfinał 2 godz. 13:30 mecz o 3. miejsce godz. 15:00 finał

