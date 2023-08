Zapowiedź meczu

Kolejna bitwa pod Wiedniem

Czwartek, 17 sierpnia 2023 r. 07:25 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Przed rewanżowym meczem z Austrią za lekkiego faworyta uznawany jest zespół z Wiednia, który niespodziewanie okazał się lepszy w pierwszym starciu na Łazienkowskiej. Przed graczami Kosty Runjaicia wyjątkowo ciężkie zadanie. W swojej europejskiej historii legioniści tylko cztery razy potrafili odrobić starty z pierwszego meczu, aby cieszyć się z awansu. Za każdym jednak razem, decydujące zwycięskie starcie rozgrywane było w Warszawie. Teraz jest więc okazja, aby napisać nowy rozdział i świętować awans po rewanżu na obiekcie rywala.