Legioniści trenowali na stadionie Austrii

W zajęciach z zespołem jako jedyny nie uczestniczył Filip Rejczyk , który kończy rehabilitację po urazie. Przez pierwsze 8 minut warszawski szkoleniowiec przeprowadzał odprawę, następnie rozpoczęła się rozgrzewka, a po kwadransie trening został zamknięty dla przedstawicieli mediów. Jakim składem Legia wybiegnie na rewanż? Od kilku miesięcy działa aplikacja 11.legionisci.com , która pozwala Wam w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz od niedawna w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Mecz Austria Wiedeń - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 17 sierpnia o godzinie. 19:00. Transmisję przeprowadzi TVP 2.

W godzinie czwartkowego meczu z Austrią Wiedeń piłkarze Legii rozpoczęli trening na stadionie Viola Park, na którym wiedeńczycy na co dzień rozgrywają swoje spotkania. W zajęciach wzięło udział 23 zawodników, których Kosta Runjaić zabrał do Austrii. Fotoreportaż z treningu - 30 zdjęć Woytka

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.