Pierwsza bramka Elitima w Legii

W 39. minucie rewanżowego spotkania z Austrią Wiedeń wynik spotkania otworzył Juergen Elitim . Kolumbijczyk zdecydował się na bardzo mocne uderzenie sprzed pola karnego w prawy dolny róg bramki i nie dał najmniejszych szans golkiperowi. Była to debiutancka bramka pomocnika w barwach Legii. Elitim trafił do Legii w letnim okienku transferowym z hiszpańskiego Racingu Santander. Dotychczas rozegrał w barwach "Wojskowych" 7 spotkań.

