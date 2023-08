W związku z awansem Legii Warszawa do 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy mecz 6. kolejki Ekstraklasy został przełożony na inny termin. Spotkanie najprawdopodobniej odbędzie się w dniu meczów 1. rundy Pucharu Polski, w której nie uczestniczą tegoroczni pucharowicze (27 września). Pierwotnie spotkanie miało się odbyć 27 sierpnia o godzinie 20.

Arek - 23 minuty temu, *.tpnet.pl to było pewne. I dobrze zresztą. Choć krytycy od wszystkiego pewnie dyżurują już przy kompach. odpowiedz

Ryj - 17 minut temu, *.t-mobile.pl @Arek: oni są podpięci na stałe. A może to boty narzekacze. Jak by nie było mogą mnie cmoknąć w pompke, bo Mistrzem Polski i tak jest Legia. Hej Legiaaa, hej Legia! (L) odpowiedz

L - 48 minut temu, *.autocom.pl Nie prawdopodobnie wrzesniowy tylko na pewno wrzesniowy. Specjalnie ulozyli te kolejke tak zeby pucharowicze zagrali miedzy soba i przelozony mecz rozegrac we wrzesniu w terminie 1 rundy PP, w ktorym pucharaowicze nie graja. odpowiedz

@L:

I to mi się podoba, coraz więcej profesjonalizmu w polskiej piłce odpowiedz

