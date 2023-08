Terminy meczów z FC Midtjylland

Komentarze (28)

łajdak - 1 godzinę temu, *.orange.pl powinni przełożyć mecz z koroną a nie z pogonią logistyka się kłania Szczecin po drodze do Midtjylland ale co ja tam wiem odpowiedz

pytanie - 1 godzinę temu, *.217.64 Kiedy Miodulski uruchomi sprzedaż biletów na Midteland? odpowiedz

Oliwier L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Chyba kogoś ,,przegrzało" z godz. meczu rewanżowego, jest tyle ,,normalnych" godz. np. 20.00 czy 20.30. I nie pomyslał, że to rewanż i może być dogrywka. (wiadomo, że chcielibyśmy ograć Duńczyków bez dogrywki i ew. karnych) Po co nam mecz, który może się skończyć przed północą. odpowiedz

Warszawa - 2 godziny temu, *.. @Oliwier L: no straszna sprawa. Mecz o 21 to skandal! O 20:30 byłoby ok, ale o 21 to zbyt późno dla Oliwierka. Może jeszcze zmienią? Napisz do poku. odpowiedz

Warszawa Warszawa - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Warszawa : dokładnie, totalny pajac. Mecze o tej godzinie to najlepszy klimat i przynajmniej czuć ze to gra o cos w pucharach a nie sparing przy letnim słoneczku o 18 odpowiedz

Miejski Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl A jak z podrożą ? Samolot czy prom i autokary ?

Kruca BomBa - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nasza obrona nie istnieje odpowiedz

zzz - 3 godziny temu, *.chello.pl Mały stadion, szkoda (niecałe 12k), więc i biletów dla gości będzie mało. Za to taki Raków, z ich całymi pięcioma kibicami na wyjeździe z Kopenhagą będzie grał na stadionie 38k.

No ale liczy się awans, nie wyjazd, a tu w teorii powinno być nam nieco łatwiej, więc nie ma co żałować, że nie ma odwrotnej pary. odpowiedz

Fck666 - 24 minuty temu, *.chello.pl @zzz: dokładnie, jak zobaczyłem wyjazd Rakowa na Cypr to myślałem że jakaś ekipa się spozni ale to byli wszyscy, sezon letni w pełni, samoloty na Cypr latają codziennie, można zrobić super wyjazd, aż szkoda że Omonia odpadła. odpowiedz

ŁUKASZ - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe czy mecz z Widzewem przełożą. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.139.83 @ŁUKASZ: po co?szybciej z Pogonią odpowiedz

zorientowany - 4 godziny temu, *.217.216 Bilety już się rozeszły na dzielnicach, także nie pytajcie. odpowiedz

FW - 4 godziny temu, *.238.164 @zorientowany: Dzięki za info. odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Ciekawe czy będzie w tvp sport czy tylko w ciapley odpowiedz

kartki - 6 godzin temu, *.177.204 ej Redakcjo a jak stoimy z kartkami? Ktoś nie może grać w 1 meczu? odpowiedz

Wycior - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @kartki: Pekhart i Slisz o jedną kartkę od zawieszenia, ale w Danii wszyscy mogą grać. odpowiedz

Rob - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Wycior:

Nie, wg nowych przepisów po rozegraniu dwóch rund jedna kartka się kasuje więc nikt nie jest zagrożony. odpowiedz

Legionista z Danii - 7 godzin temu, *.238.164 Czy będzie możliwość zakupienia biletów na wyjazdowy mecz w Herning dla Legionistów mieszkających na stałe w Danii?

Jak będzie można kupić bilet? Czy sprzedaż będzie prowadzona jedynie w Sport Barze?

Czy znajomy mógłby kupić bilet w moim imieniu?

Pozdrawiam. odpowiedz

eN - 6 godzin temu, *.amazon.com @Legionista z Danii: pierwszy raz na "wyjazdowy" mecz sie wybierasz?

Mieszkasz w Danii to kupujesz bilet na sektory kibicow z Danii o ile UEFA jak zwykle w ramach otwartosci nie wymysli przepisu iz takowe nabyc moga jedynie ludzie z dunskim paszportem odpowiedz

FW: - 5 godzin temu, *.238.164 @eN: Dzięki za odpowiedź. Tak, zgadza się - pierwszy raz chciałbym się wybrać na wyjazdowy mecz.

Widzę na stronie fcm.dk, że sprzedaż biletów na mecz z Legią (na sektorach przeznaczonych dla kibiców gospodarzy) zaczyna się o godz. 10:00.

Moje pytanie dotyczyło biletów na sektor gości.

Pozdrawiam. odpowiedz

Warszawa - 2 godziny temu, *.. @Legionista z Danii: nie będziesz mógł kupić biletu na nasz sektor. Kup sobie na sektory miejscowych. odpowiedz

FW - 2 godziny temu, *.238.164 @Warszawa : Dzięki za odpowiedź, tak zrobię. odpowiedz

Kedar1985 - 7 godzin temu, *.orange.pl Ciekawe jak z biletami bo to nie jest duży obiekt. Z chęcią bym pojechał do Danii na mecz aby wesprzeć Naszych piłkarzy ???????? odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.comunitel.net @Kedar1985: wrazie co kupuj obok naszego sektora i jedziemy z kur...mi odpowiedz

(L)eve(L)64 - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Kruca bomba mało casu. odpowiedz

Jurek - 9 godzin temu, *.versanet.de Mam nadzieję, że w tym meczu nasza obrona i bramkarz będą na boisku.

Jeśli przejdą obok meczu jak wczoraj w Wiedniu to czarno to widzę. odpowiedz

odp - 4 godziny temu, *.plus.pl @Jurek: zdejmij opaskę z oczu odpowiedz

Sponsi - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Jurek:

Ty inny mecz oglądałeś? odpowiedz

