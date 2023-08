Rosołek: Wychowankowi Legii takie chwile bardziej zapadają w pamięć

Piątek, 18 sierpnia 2023 r. 00:10 Mikołaj Ciura, źródło: sport.tvp.pl

- Z Wiednia najlepiej zapamiętam swoją bramkę. Chłopakowi z akademii, który wychował się w legijnych strukturach, takie mecze jeszcze bardziej zapadają w pamięć. Kiedyś ja oglądałem chłopaków grających w Lidze Mistrzów czy innych ważnych spotkaniach, strzelających takie gole. Teraz osobiście mam przyjemność występować i strzelić takiego gola. To zostanie ze mną do końca życia, bo wątpię, że takie chwile będą się często zdarzały w mojej karierze - powiedział po zwycięstwie z Austrią Wiedeń Maciej Rosołek.









- Na pewno emocjonowaliśmy się tym wszystkim, co się działo na boisku. Z doświadczenia mogę jednak powiedzieć, że na ławce, oglądając mecz z boku, zdecydowanie bardziej odczuwa się stres. Na boisku jest się bardziej skupionym na samej grze i nie dochodzi do ciebie wszystko w pierwszej chwili. Nie zazdroszczę dziś rezerwowym i kibicom.



- Ciężko było poukładać sobie w głowie tę straconą bramkę w przewadze zawodnika. To był dziwny scenariusz. Nie możemy odrabiając i prowadząc 3-0, pozwolić sobie strzelić dwie bramki, których dało się uniknąć. Trzecia również nie powinna się wydarzyć. Dobrze, że pokazaliśmy charakter, zagraliśmy według naszego slangu - "do końca". Będziemy dalej w każdym meczu za tym szli.



- Możemy się kierować dalej mottem, że zawsze jesteśmy w stanie strzelić o jednego gola więcej od przeciwnika, więc nie musimy się martwić o obronę. Ale również mówi się, że "mistrzostwa zdobywa się defensywą, a mecze wygrywa ofensywą". Nasza obrona musi się trzymać w ryzach, ale jak na warunki polskiej Ekstraklasy, mamy taką jakość z przodu, że jesteśmy w stanie strzelać więcej niż rywal. Jeśli chodzi o europejskie puchary, to dziś się udało, ale w meczu z FC Midtjylland, bardziej jakościową drużyną, trzeba będzie uszczelnić naszą defensywę.