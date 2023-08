Porażka FC Midtjylland w lidze

W meczu 5. kolejki duńskiej Superligi FC Midtjylland przegrało 0-1 z Bröndby IF. Spotkanie było dość wyrównane z lekką przewagą przeciwnika przyszłych rywali Legii, a zwycięska bramka padła dopiero w 82. minucie. W 20. minucie boisko z powodu urazu opuścić musiał główny napastnik "Wilków", Gue-sung Cho i istnieje szansa, że opuści pierwsze spotkanie przeciwko "Wojskowym". Superliga: FC Midtjylland 0-1 (0-0) Bröndby IF 82' 0-1 Nicolai Vallys FC Midtjylland: Lossl - Sorensen, Juninho, Paulinho - Charles, Martinez (75' Gigovic), Olsson, Dyhr - Franculino (58' Chilufya), Cho (20' Brumado), Simsir (58' Fossum) FC Midtjylland jest rywalem Legii w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 20:00 w Danii w Herning. Rewanż natomiast odbędzie się 31 sierpnia o godz. 21:00 przy Łazienkowskiej 3.

