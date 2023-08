Dwa medale legionistów na ME w parastrzelectwie

W Rotterdamie odbyły się Mistrzostwa Europy w strzelaniach osób z dysfunkcją ruchu. Marek Dobrowolski zdobył srebrny medal w konkurencji R1 (karabin pneumatyczny 60 strzałów). Emilia Babska zdobyła brązowy medal w konkurencji R2 (karabin pneumatyczny). Legionistka była bardzo blisko awansu do finału również w konkurencji R3, ale w niej do finałowej ósemki zabrakło jej 0.4 pkt. i rywalizację zakończyła na dziewiątej pozycji.

