TMK: Legia nr 3 w Lidze Ultras za sezon 2022/23

Sobota, 19 sierpnia 2023 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sierpniowym numerze magazynu "To My Kibice" opublikowany został coroczny ranking "Ligi Ultras", podsumowujący zakończony sezon 2022/23. Autor miesięcznika podsumował działalność fanów wszystkich klubów na każdym polu - liczb wyjazdowych, opraw, wspierania zgód i rywalizacji na ubitej ziemi.



W ostatnich trzech latach Legia zajmowała w rankingu TMK miejsce pierwsze. Tym razem zostaliśmy sklasyfikowani na miejscu trzecim, za Lechem i Widzewem.



"To pierwszy sezon od dawien dawna, gdy warszawska Legia nie reprezentowała polskiej sceny kibicowskiej na europejskiej scenie. Sytuacja rzadko spotykana w ostatnich dekadach, ale już po jednym sezonie niebytu legioniści wracają na swoją wytyczoną ścieżkę. (...) Brak rozgrywek o stawkę na poziomie międzynarodowym zrekompensowali sobie kibice z Warszawy podczas towarzyskiego spotkania pożegnalnego dla Artura Boruca rozegranego z drużyną Celtic Glasgow. Szkoccy fanatycy przybyli do stolicy Polski także i w postaci ich aktywnej grupy kibicowskiej spod znaku Green Brigade. Pobytu w naszym kraju nie będą jednak dobrze wspominać, bo na przechowanie zostawili u legionistów swoją wizytową flagę wyjazdową. (...) Mnogość opraw w wykonaniu warszawskich fanatyków przyprawia o zawrót głowy. Podobnie zresztą jak i tonaż palonego piro. No mają tam w stolicy przemiał tego tematu w ciężkich kilogramach. Z choreografii z pewnością zapamiętana zostanie Statua Wolności z potyczki z łódzkim Widzewem. No i ta z finału Pucharu Polski - tam ponownie legioniści pokazali, że są jedną z dwóch najlepszych polskich ekip pod względem prezentacji i dopingu. Przyjaciele mogli na Legię zawsze liczyć. (...) Chuliganka warszawskiej Legii wciąż aktywna i wciąż tak samo tajemnicza, jak od lat. (...) To nie wystarczyło do utrzymania pozycji lidera w naszym rankingu. Pierwszy raz od trzech edycji Ligi Ultras warszawska Legia została zdetronizowana na rzecz poznańskiego Lecha. I jak już spadła, to od razu z hukiem - na ostatnie, 3. miejsce na podium. Za rok zapewne nastąpi atak, by odzyskać pozycję hegemona całej polskiej sceny kibicowskiej. Tego możemy być pewni, jak mało czego" - czytamy w wyjaśnieniu.



Do czołówki (tzw. I ligi kibicowskiej) zaliczone zostały (kolejność alfabetyczna): Cracovia, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Jagiellonia, Korona, Lech, Lechia, ŁKS, Motor, Pogoń, Radomiak, Raków, Ruch, Stal Rzeszów, Śląsk, Widzew, Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Zagłębie Sosnowiec.