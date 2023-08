Koszykówka

Sparing: Legia Warszawa 90-78 Dziki Warszawa

Sobota, 19 sierpnia 2023 r. 22:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś w hali na Bemowie koszykarze Legii rozegrali pierwsze sparingowe spotkanie przed sezonem 2023/24. Legioniści pokonali beniaminka Orlen Basket Ligi, Dziki Warszawa 90:78. Po pierwszej kwarcie to goście byli na prowadzeniu, do przerwy zaś był remis. Zdecydowanie lepiej grającą Legię zgromadzeni w hali kibice (spotkanie było otwarte dla posiadaczy abonamentów) zobaczyli po przerwie, kiedy "Zieloni Kanonierzy" wyszli na prowadzenie i później powiększali swoją przewagę. Najwięcej punktów dla Legii zdobyli Vital (18), Cowels (18), Kolenda (15), Pipes (14) i Holman (13). Kolejne sparingowe spotkanie Legia rozegra w najbliższy czwartek z Anwilem Włocławek.



19.08.2023, Legia Warszawa 90:78 Dziki Warszawa

Legia: Christian Vital 18, Raymond Cowels III 18, Michał Kolenda 15, Shawn Pipes Jr 14, Aric Holman 13, Josip Sobin 10, Dariusz Wyka 2, Adam Linowski 0, Filip Maciejewski 0, Marcin Wieluński 0, Antoni Siewruk 0, Grzegorz Kulka -.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik