Jubileusze lubelskich klubów z udziałem Legii

zgred - 52 minuty temu, *.orange.pl Lubartów tam chyba Motor rządzi odpowiedz

DZ - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ciekawa promocja Legii ... II. ;) odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.a1.net Super ! Jak się zabrać za organizacje takiego wydarzenia? W Małopolskę :D odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.centertel.pl A później znowu okaże się że to jednak drugi zespół złożony z juniorów bo Runajić nie wyraził zgody tak jak to było w Łukowie?! odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.. @Felek : W Łukowie to żenada była... odpowiedz

cne - 3 godziny temu, *.plus.pl lubelskich mówicie , ciekawe bardzo. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @cne: a jakich? odpowiedz

cne - 2 godziny temu, *.plus.pl @L: Puławy l Lubartów są w Lublinie ? Tak jak Siedlce i Grójec w Warszawie. odpowiedz

Bućko - 2 godziny temu, *.centertel.pl @cne: chodzi o województwo lubelskie geniuszu :D odpowiedz

eLo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @cne: Idiota odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 @cne: Grójec to akurat miasto Mazowsza odpowiedz

