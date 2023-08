III liga: Legia II Warszawa 5-0 Concordia Elbląg

Sobota, 26 sierpnia 2023 r. 13:56 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała 5-0 z Concordią Elbląg. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. W drużynie wystąpiło aż siedmiu zawodników z pierwszego zespołu. Świetny mecz rozegrał Igor Strzałek, który zdobył dwie bramki i zanotował tyle samo asyst. Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają 3 września o godzinie 17:00 na wyjeździe z Mławianką Mława.









Trener Piotr Jacek mógł cieszyć się w dzisiejszym meczu z dużego wsparcia jego zespołu zawodnikami z "jedynki". W pierwszym składzie wystąpili: Gabriel Kobylak, Radovan Pankov, Patryk Sokołowski, Igor Strzałek oraz Blaz Kramer. Ponadto na ławce rezerwowych zasiedli Ihor Charatin i Lindsay Rose.



Legioniści od początku meczu ruszyli wysokim pressingiem i zdecydowanie dominowali w posiadaniu piłki. Pierwsza dogodna okazja pojawiła się już w 7. minucie i od razu została zakończona golem dla Legii. Idealne dośrodkowanie na dalszy słupek od Strzałka otrzymał niepilnowany w polu karnym Wojciech Urbański i dobrym strzałem głową nie dał najmniejszych szans golkiperowi Concordii. Siedem minut później mogło być już 2-0. Dobrym odbiorem przed polem karnym gości wykazał się Pankov, odegrał piłkę do Kramera, który momentalnie uderzył w światło bramki, lecz świetną interwencją wykazał się Dominik Stasiak. Do końca pierwszej części obraz gry nie zmienił się znacząco i to legioniści mieli optyczną przewagę, ale mimo jeszcze kilku dogodnych sytuacji, szczególnej aktywności Kramera i nie zaliczonej bramki Strzałka, na przerwę schodzili z tylko jednobramkową przewagą.



Po przerwie legioniści nadal nie odpuszczali i już w 47. minucie podwyższyli prowadzenie za sprawą strzału Sokołowskiego z około 20. metra. W tym momencie gra Concordii posypała się, a nakręceni gracze Legii byli jak w transie. Dwie minuty później, po świetnej indywidualnej akcji, Sokołowski do bramki dołożył asystę, a gola na 3-0 zdobył Strzałek. Nie minęła minuta od wznowienia gry, a legioniści znów cieszyli się z podwyższenia prowadzenia. Akcję, którą napędził Strzałek, dobrym strzałem wykończył Adam Ryczkowski. W 58. minucie na boisku zameldowali się ostatni gracze z pierwszej drużyny, czyli Rose i Charatin, a wraz z nimi Szymon Grączewski. Dzięki jego akcji dwie minuty później było już 5-0. Skrzydłowy podał piłkę na środek pola karnego do Strzałka, a młody pomocnik zwieńczył swoje show kolejną bramką. Potem legioniści spowolnili grę i spokojnie, w posiadaniu piłki bronili bardzo dobrego wyniku.



III liga: Legia II Warszawa 5-0 (1-0) Concordia Elbląg

1-0 7' Wojciech Urbański

2-0 47' Patryk Sokołowski

3-0 49' Igor Strzałek

4-0 50' Adam Ryczkowski

5-0 60' Igor Strzałek



Legia II: Gabriel Kobylak - Kacper Wnorowski, Radovan Pankov (58' Lindsay Rose), Jan Ziółkowski - Michał Zięba, Patryk Sokołowski (58' Ihor Charatin), Mateusz Możdżeń, Patryk Konik (66' Wiktor Puciłowski) - Wojciech Urbański (58' Szymon Grączewski), Blaz Kramer (46' Adam Ryczkowski), Igor Strzałek



Concordia: Dominik Sasiak - Szymon Mroczko, Gracjan Szpucha, Mateusz Jońca, Piotr Jakubowski - Jakub Rękawek, Radosław Bukacki, Szymon Drewek, Mateusz Szmydt - Kacper Sionkowski, Joao Augusto



żółte kartki: Ziółkowski



