Heald i Atkinson zawodnikami Legii

Sekcja amp futbolu Legii wzmocniła się w trakcie sezonu doświadczonymi zawodnikami. Barw naszego klubu w dalszej części sezonu 2023 bronić będą Martin Heald , który ma na swoim koncie 110 występów w reprezentacji Anglii, a także udział w Mistrzostwach Europy 2017 i Lidze Narodów 2023. Legię ponadto wzmocnił angielski golkiper - Thomas Atkinson , który ma na swoim koncie 17 meczów w reprezentacji Anglii, tytuł bramkarza Ligi Narodów i nagrodę - Złotą Rękawicę EAFA przyznaną w roku 2022. Obaj gracze związali się z Legią kontraktami do 2025 roku.

