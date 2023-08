Kadra Legii na dwumecz z FC Midtjylland

Bramkarze 30. Dominik Hładun, 23. Gabriel Kobylak*, 31. Cezary Miszta, 1. Kacper Tobiasz* Obrońcy 8. Rafał Augustyniak, 55. Artur Jędrzejczyk, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro, 92. Lindsay Rose Pomocnicy 32. Makana Baku, 21. Jurgen Celhaka, 14. Ihor Charatin, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 67. Bartosz Kapustka, 33. Patryk Kun, 11. Robert Pich, 26. Filip Rejczyk*, 99. Bartosz Slisz, 18. Patryk Sokołowski, 86. Igor Strzałek*, 13. Paweł Wszołek Napastnicy 28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek * - z zawodnicy zgłoszeni z listy B (młodzieżowcy/wychowankowie) Jakim składem Legia wybiegnie na mecz? Skorzystajcie z aplikacji 11.legionisci.com , która pozwala w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami, a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Mecz FC Midtjylland - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 24 sierpnia o godzinie. 20:00.

Legia Warszawa zgłosiła zawodników na dwumecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy z FC Midtjylland. W porównaniu do składu na spotkania z Austrią Wiedeń, nie nastąpiły żadne zmiany.

atric - 25 minut temu, *.t-mobile.pl A taki Miszta zamiast grac co tydzien np.w takim Mielcu to siedzi i grzeje lawe i juz nie jako drugi ale trzeci( to pewnie po ukladach :)) albo i nawet czwarty bramkarz w (L) bo Kobylak nie gorszy . odpowiedz

Lupus - 59 minut temu, *.centertel.pl Widzę że z rubryki Odeszli znikł Rose!

Czyżby "znakomity" występ we Wiedniu zapunktował przedłużeniem umowy odpowiedz

tylkoLegia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Fatalnie, że nie udało się sprowadzić chociaż 1 dobrego gracza przed tym dwumeczem, ale co się dziwić skoro skauting u nas nie istnieje i kontaktów w europie też brak odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @tylkoLegia: Dodano ogłoszenie na tzw. wirtualnym portalu pilkarskim. Zaproponowano zarobki, określono kogo szukają i czekamy. Tak wygląda skautingu w klubie... odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl @tylkoLegia: ewidentne Jacek czeka jak będzie wiadomo czy awansujemy do grupy i to mądre posunięcie bo po co poszerzać kadrę jak później okaże się że pozostała tylko liga. Cierpliwości. odpowiedz

tylkoLegia - 36 minut temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek : to tak wygląda jak dodanie ogłoszenia na olx, że szukam pracy - z nadzieją, że może ktoś mnie przyjmie. odpowiedz

TikTak - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de Trzeba ich zaskoczyć Pichem na szpicy i poCharatać w środku pola Bakaną Maku odpowiedz

