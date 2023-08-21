Kadra FC Midtjylland na dwumecz z Legią
FC Midtjylland zgłosił kadrę na dwumecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, w którym zmierzy się z Legią Warszawa. Prezentuje się ona następująco:
Bramkarze:
Nicolas Beetson* (Dania), 1. Jonas Lössl (Dania), 31. Christian Rust* (Dania), 50. Martin Fraisl (Austria), 90. Oscar Hedvall (Dania)
Obrońcy:
Rasmus Kristiansen (Dania), 19. Adam Andersen* (Dania), 4. Stefan Gartenmann (Dania), 14. Henrik Dalsgaard (Dania), 15. Sverrir Ingason (Islandia), 26. Pablo Ortiz (Kolumbia), 29. Paulinho (Brazylia), 44. Nikolas Dyhr (Dania), 73. Juninho (Brazylia)
Pomocnicy:
2. André Rømer (Dania), 5. Emiliano Martínez (Urugwaj), 8. Kristoffer Olsson (Szwecja), 18. Edward Chilufya (Zambia), 24. Oliver Sørensen (Dania), 25. Iver Fossum (Norwegia), 35. Charles (Brazylia), 37. Armin Gigovic (Szwecja)
Napastnicy:
Malte Melin* (Dania), 9. Sory Kaba (Gwinea), 10. Cho Gue-sung (Korea), 11. Gustav Isaksen (Dania), 17. Franculino Dju (Gwinea Bissau), 21. August Priske* (Dania), 38. Marrony (Brazylia), 58. Aral Simsir (Dania), 74. Júnior Brumado (Brazylia)
* - z zawodnicy zgłoszeni z listy B (młodzieżowcy/wychowankowie)
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