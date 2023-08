III liga: Broń Radom 1-1 Legia II Warszawa

W meczu 4. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe z Bronią Radom 1-1. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie rozegrają w sobotę, 26 sierpnia o godzinie 12 w LTC. Ich przeciwnikiem będzie Concordia Elbląg. III liga: Broń Radom 1-1 (1-0) Legia II Warszawa 1-0 - 16' Maksim Kwiencer 1-1 - 55' Szymon Grączewski Broń: Jakub Kosiorek – Sebastian Cuch, Przemysław Dwórzyński, Michał Wrześniewski, Adrian Olpiński, Sebastian Kobiera, Jakub Piwowarczyk, Dariusz Partyka, Maksim Kwiencer, Adrian Dziubiński, Dorian Buczek Legia II: Cezary Miszta – Aleksander Waniek, Jan Ziółkowski, Kacper Wnorowski, Mateusz Możdżeń, Sebastian Kieraś, Patryk Konik, Michał Zięba, Szymon Grączewski, Wojciech Urbański, Adam Ryczkowski Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Tymon - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Szóste miejsce w tabeli po czwartej kolejce to idealna pozycja do zaatakowania miejsca pierwszego pod koniec rozgrywek ???? odpowiedz

Kula1910 - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Broniarze nie dali wygrać Legii. odpowiedz

kamil - 1 godzinę temu, *.metronet.is Jak co roku, najlepsze miejsce do życia w środku tabeli. Rozwiązać rezerwy!!! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @kamil: 4 kolejka a chlop o jakims srodku tabeli pier*oli. Rozwiac to ciebie powinni z kaftana chociaz na weekend. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.