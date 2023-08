Zapowiedź meczu

Pójść za ciosem

Niedziela, 20 sierpnia 2023 r. 07:10 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

Po kosmicznym meczu w Wiedniu pora wrócić na ziemię. W niedzielny wieczór na swoim stadionie "Wojskowi" podejmą Koronę Kielce, która startu tego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Legioniści z kolei w ostatniej kolejce niespodziewanie zremisowali z Puszczą Niepołomice, dlatego tym razem nie mogą pozwolić sobie na kolejna stratę punktów... ale mają z tyłu głowy kolejny bój w Lidze Konferencji Europy, więc na pewno nie zobaczymy na boisku najsilniejszego składu.



KURSY NA LEGIA - KORONA

FORTUNA: 1 1.55 X 4.3 2 6.5