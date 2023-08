Bilety na mecz z FC Midtjylland

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

31 sierpnia o godzinie 21:00 Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy z FC Midtjylland. Rozpoczęła się przedsprzedaż wejściówek na to spotkanie dla posiadaczy karnetów i subskrybentów. Otwarta sprzedaż dla wszystkich kibiców ruszy w środę. Cena biletu na Żyletę dla posiadaczy karnetów wynosi 35 zł, bez karnetu - 60 zł. Harmonogram sprzedaży - od 21.08 przedsprzedaż dla posiadaczy karnetów i subskrypcji - od 23.08 godz. 16:00 otwarta sprzedaż dla wszystkich kibiców KUP BILET NA MECZ LEGIA - FC MIDTJYLLAND

Dyngsik - 5 minut temu, *.232.145 Ale tanio już biegnę kupić. Zostaje opcja telewizor. odpowiedz

Konfabulant gołodupiec Miodulski - 10 minut temu, *.203.115 Rodzina 2+2 bez karnetu w strefie czerwonej płaci 450 zł. No chyba że weźmie gówniane miejsca na rodzinnej, wtedy - prawdziwa promocja - drobne 310 zł. Mioduch pozdrawiam cię środkowym palcem. odpowiedz

Drożyzna Miodulskiego - 15 minut temu, *.216.155 Dojenia niekarnetowiczów spoza żylety ciąg dalszy. Dziękuję nie idę, nie stać mnie. Miodulski mam cie W POMPIE! odpowiedz

Binio (L) - 32 sekundy temu, *.play-internet.pl @Drożyzna Miodulskiego: doić tych co chodzą na mecze tylko w niedzielę popkorny odpowiedz

Matigol - 27 minut temu, *.orange.pl W końcu zarząd poszedł po rozum do głowy i ceny są dostosowane do naszych kieszeni. A jak ma się karnet tak jak ja to już w ogóle taniocha. Oby tak dalej. Legio - jazda z wiadomo kim !!! (L) odpowiedz

P. - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Jak dla mnie to te bilety są wręcz za tanie odpowiedz

Hej Legio jazda z - 57 minut temu, *.aster.pl wszyscy na mecz! odpowiedz

