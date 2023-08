Punkty po meczu rewanżowym z Austrią Wiedeń

Sobota, 19 sierpnia 2023 r. 12:07 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Rollercoaster; do kogo mam zagrać?; taką Legię chcemy oglądać; zagubiony Portugalczyk; zmiany; wiara - to najważniejsze punkty po rewanżowym spotkaniu Legii Warszawa przeciwko Austrii Wiedeń, w którym „Wojskowi” wygrali 5-3, dzięki czemu awansowali do kolejnej rundy LKE.



1. Rollercoaster

To było prawdziwe show! Rewanżowe spotkanie Legii z Austrią obfitowało we wszystko. Była poprzeczka, mnóstwo bramek, czerwona kartka, walka do upadłego, huśtawka nastrojów i na sam koniec radość legionistów. Jeśli miałbym porównać ten mecz do jakiegokolwiek z minionych lat, to od razu przychodzi mi do głowy spotkanie ze Spartakiem Moskwa i bramka w ostatnich minutach Janusza Gola oraz domowe starcie z Realem Madryt. Podopieczni trenera Kosty Runjaicia pokazali niesamowity charakter i nawet jeśli przeciwnicy gonili wynik, to nasi zawodnicy do końca walczyli o korzystny dla siebie rezultat. W końcu w wielu fragmentach Legia była zespołem, prawdziwym zespołem, który ma określony cel i za wszelką cenę będzie do niego dążyć. Tylko w przyszłości bardzo proszę o mniej nerwów, bo obawiam się, że kilka serc sympatyków klubu z Warszawy kolejnego rollercoastera może nie wytrzymać.