Zbiórka dla Maniany. Pomóżmy legioniście w walce z nowotworem

Sobota, 19 sierpnia 2023 r. 15:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jeden z wiernych kibiców Legii, który w latach 90. prowadził doping na Żylecie potrzebuje naszej pomocy. Piotr "Maniana" Krejer z dnia na dzień dowiedział się o chorobie nowotworowej języka oraz przełyku jamy ustnej.



W najbliższych tygodniach czeka go operacja usunięcia 2/3 języka i węzłów chłonnych. Jednocześnie z jego ręki pobrany zostanie materiał do rekonstrukcji usuniętego organu. Piotra czeka długa i ciężka walka o zdrowie oraz rehabilitacja.



Serdecznie zachęcamy do finansowego wsparcia naszego brata - POMÓŻ LEGIONIŚCIE W WALCE Z NOWOTWOREM.