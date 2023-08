Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zachęcamy do komentowania bieżących wydarzeń meczowych w komentarzach. KURSY NA LEGIA - KORONA FORTUNA:

Pawel - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Rosołek znowu drewno top level. Akcja meczu przyjęcie zewnętrzną częścią stopy na aut. Naprawdę chłop się kompromituje na boisku odpowiedz

pegiezet - 25 minut temu, *.chello.pl Kun i Rosołek... nie wiem co Onie w Legii jeszcze robią? To jest osłabienie zespołu. odpowiedz

e(L)o - 27 minut temu, *.vectranet.pl Kurde kilka meczów i nie będziemy mieli kim grać. Wszyscy się wysypią na kartki odpowiedz

Legia deaf - 48 minut temu, *.play-internet.pl Witam. Chce oglądamy tv na żywo. Gdzie to jest odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 5-1 odpowiedz

Biała siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek : Optymistycznie ? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Biała siła : Kto ,,grubo,, gra, pełen portfel ma:) Zobaczymy:) odpowiedz

Biała siła - 57 minut temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek : No to wygrajmy ? odpowiedz

bie(L)sko - 4 minuty temu, *.46.187 @Leśny Dziadek : super wynik, ale czy w związku z tym ma być dogrywka??? odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl Exposito ze śląska mogli byśmy kupić jak Pekhart będzie za stary, gość ma kiwke z główki tez strzelać potrafi, fajny duet mogli by stworzyć z Gualem odpowiedz

GT - 1 godzinę temu, *.orange.pl Relacja live-19:15- w Wiedniu już byliśmy odpowiedz

Elo - 2 godziny temu, *.net.pl Jakis aktywny strem na dzisiejszy mecz ? odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k.... Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Sokołowski ... Josue ... Baku

.................... Strzałek .........................

Kramer .... Pekhart

LEGIA Mistrz !!!

Dajcie linka do meczu ! Dzięki !!! odpowiedz

