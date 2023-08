Konferencja pomeczowa

Małecki: Wszystko pod kontrolą do czerwonej kartki

Niedziela, 20 sierpnia 2023 r. 22:49 Fumen, źródło: Legionisci.com

Przemysław Małecki (asystent trenera Legii): Do pewnego momentu mieliśmy mecz pod kontrolą. Scenariusz spotkania był taki, jakiego się spodziewaliśmy. Może poza początkiem meczu, kiedy to Korona zaskoczyła ustawieniem i organizacją gry. Jednak jako sztab i zawodnicy szybko dostosowaliśmy się do tej sytuacji i realizowaliśmy swój plan.









Grając konsekwentnie zdobyliśmy bramkę i momentu czerwonej kartki czuliśmy, że posiadamy kontrolę. Oczywiście szukaliśmy kolejnej bramki, ale zejściu Artura Jędrzejczyka zmienił się przebieg meczu. Dowieźliśmy wygraną i z tego się cieszymy, bo widzimy jakie wyniki padły w innych spotkaniach drużyn, które grały w europejskich pucharach.



W kadrze meczowej zabrakło Bartosza Kapustki, który funkcjonując na pełnych obrotach zaczął odczuwać dyskomfort w operowanym kolanie. Odbył badania u doktora, który go operował. Mamy nadzieję, że niedługo do nas dołączy, ale nie wiemy jak długo potrwa przerwa.



Makaka Baku cały czas rośnie i nabiera pewności siebie. Cieszymy się z jego występu. Zaprezentował się dobrze i ta bramka doda mu pewności siebie, którą zresztą zyskiwał z meczu na mecz. Liczymy na niego w kolejnych spotkaniach, bo jest na dobrej drodze, żeby dawać zespołowi coraz więcej.



Mieliśmy scenariusz na zmiany meczowej i ten plan uwzględniał Igora Strzałka, gdyby wszystko było po naszej myśli. Liczymy na niego, bo to utalentowany chłopak. Jeśli będzie tak funkcjonował, to dostanie swoje minuty. On nie był na początku przygotowań ze względu na uczestnictwo w Mistrzostwach Europy i teraz musi czekać, pracować na swoją szansę. Jednak jesteśmy zadowoleni z tego jak prezentuje się na treningach. Być może wszedłby dzisiaj na boisko, gdyby nie druga czerwona kartka.



Co do meczu z FC Midtjylland... Mamy podzielone obowiązki w sztabie, jeśli chodzi o analizy rywali. Czasu jest mało, ale 2-3 zespoły przygotowujemy równolegle. Oglądaliśmy oba mecze z Omonią Nikozja i mamy sporo informacji nt. tej drużyny, poszczególnych zawodników oraz ich DNA. Znamy mocne i słabe strony tej drużyny. Dziś członek sztabu, Alex Trukan był na meczu w Danii i oglądał rywalizację z Brondby IF.