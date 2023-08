Konferencja pomeczowa

Kuzera: Musimy dawać więcej z siebie

Niedziela, 20 sierpnia 2023 r. 22:32 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kamil Kuzera (trener Korony): Jeśli doprowadzasz do przewagi w Warszawie i kreujesz takie sytuacje, to musisz zamieniać je na bramki. Jeśli tego nie robisz, to przegrywasz mecze. Musimy dojść do momentu, w którym będziemy zdobywać te bramki. Szczególnie, jeśli chcemy punktować i grać w ekstraklasie.



Musimy być zdyscyplinowani, musimy więcej wymagać od siebie. To, że gramy dobrze, nie daje nam żadnej korzyści. Musimy dawać więcej z siebie. Ten mecz jest dla nas zamknięty, teraz myślimy o kolejnym.



Nie da się ukryć, że od początku sezonu łatamy ten skład. Mamy kontuzje i to utrudnia nasz sposób gry i plan, jaki mamy na dany mecz. Dziś chcieliśmy zagrać odważnie przeciw Legii. Jednak głupio stracona bramka… to boli. Jednak nie załamuję rąk i w tej sytuacji kadrowej, musimy naszą grę przekuć w lepsze wyniki. Można mówić, że wyglądamy dobrze, ale mamy za mało punktów. A ja jestem i będę rozliczany na bieżąco. Trzeba zmienić słowa w czyny.