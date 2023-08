Legia w Wiedniu 2023 - przemarsz, doping, oprawa [VIDEO]

Sobota, 19 sierpnia 2023 r. 16:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

Blisko 2 tysiące kibiców Legii wybrało się do Wiednia, by wspierać swoją drużynę w walce o kolejną rundę europejskich pucharów. Tego wyjazdu nie da się zapomnieć, szczególnie ze względu na emocje, które towarzyszyły fanatykom aż do ostatniego gwizdka sędziego. Zapraszam na półgodzinny materiał filmowy z przemarszem, dopingiem oprawą i szaloną radością po każdej z bramek strzelanych przez Wojskowych.







Fotoreportaż z przemarszu - 35 zdjęć Hugollka

Fotoreportaż z meczu - 186 zdjęć Mishki i Woytka

Fotoreportaż z meczu - 82 zdjęcia Kamila Marciniaka